賴推1.3億國防特別預算、加強管制兩岸交流 馬英九：形同宣布台灣進「準戰爭狀態」

記者周志豪／台北報導

總統賴清德昨以北京訂2027年完成「武統台灣」為目標，因此賴政府要推動近1.3兆元國防特別預算、「守護民主台灣國安行動方案」，針對兩岸交流活動建立「制度性規範」。前總統馬英九今批，賴已形同宣布台灣進「準戰爭狀態」，還將國人劃分為所謂「中國台灣」與「民主台灣」，嚇阻推動兩岸交流的政黨與民間團體，感覺很悲哀。

馬英九表示，自己總統任內，兩岸擁有前所未有的和平與繁榮，雙方簽訂包括「兩岸經濟協議架構」（ECFA）等23項協議，到現在民進黨政府仍享受其紅利；當時的國防預算，僅有賴清德政府5分之1，但全世界沒有任何人覺得兩岸會打仗。

馬英九批評，賴清德對國際情勢與兩岸關係的判斷出相當大問題，賴完全沒有考慮和解對話路徑，只有不斷堆疊軍事採購與動員對抗情緒，這個代價卻要全體台灣人民承受。

馬英九也提到，之前自己主張日本首相高市早苗躁進言行不符台灣人利益，也違反美日安保架構，賴政府不該盲目捲入，果然美國總統川普與大陸領導人習近平通話後，即致電高市早苗，高市也馬上宣布「日本沒有立場認定台灣地位」，足證美國也不希望局勢升高，日本被迫修正，更加證實賴清德對局勢判斷有誤。

馬英九呼籲，賴清德要以民為念，做真正符合台灣人利益決定，否則花再多錢，也換不得真正的和平，只會拖累台灣財政，苦果由全民承擔。

馬英九質疑，賴清德看高市早苗接到川普電話後，昨天對台灣議題說法與態度丕變，還沒體認到台灣在國際局勢上的艱難處境？靠人不如靠己，現在兩岸官方往來近乎斷絕，只剩民間人士奔走，藉著各領域交流，希望維持兩岸人民之間的善意，為兩岸和平留一線生機，難道賴連這些僅存的善意橋梁都要砍斷？

馬英九重申，若立法院沒有廢除「台灣地區與大陸地區人民關係條例」，民間進行兩岸交流合憲合法，且有助於降低緊張，符合台灣老百姓利益，請賴清德放過兩岸交流，給兩岸和解一個機會，不要一意孤行，把台灣拖向絕境。

