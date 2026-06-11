賴提名陳永興掌監院 侯漢廷翻「顛覆中華民國說」轟：無恥酬庸

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副總統蕭美琴（左）11日主持「監察院第7屆正、副院長及監察委員被提名人介紹記者會」，並與院長被提名人陳永興（右）握手致意，針對民進黨曾主張廢除監察院，蕭美琴強調在沒有修憲或是廢院前，總統必須依照憲政義務提名監委，也期盼立法院也依憲政職責行使同意權。（范揚光攝）

副總統蕭美琴今（11日）宣布，總統賴清德提名曾任國大代表、立委的醫師陳永興，擔任監察院長，現任監察委員王榮璋為副院長，另提名27人擔任監委。由於陳永興獨派色彩鮮明，名單一出隨即引發政壇議論。新黨台北市議員侯漢廷狂酸，蕭美琴稱監委應超出黨派，結果綠營卻提名獨派和前綠委，「真可笑！這種政治酬庸還奢望在野黨給過？當人民都是傻子？」

侯漢廷在臉書發文表示，被提名為監察院長的獨派大老陳永興，過去不僅是前民進黨立委，也曾被台聯提名為立委候選人。侯漢廷更翻出黑歷史指出，陳永興在2017年9月時曾說，魏廷朝（「台灣人民自救宣言」起草人）「顛覆朝廷」的任務尚未結束，因為中華民國尚未被顛覆；如果民進黨不敢顛覆中華民國、反而繼續維持現狀，獨派就要顛覆這個不長進的民進黨。

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「用一個顛覆中華民國的人來當中華民國的監察院長，無恥！」侯漢廷諷刺，一個曾經立志要顛覆中華民國、顛覆「不長進」民進黨的人，現在卻來擔任民進黨提名的監察院長，「理想算啥？有飯吃就是香！」

此外，針對副院長被提名人、前民進黨立委王榮璋，侯漢廷同樣火力全開。他直言，王榮璋在現任監委任內不僅濫用公務車，甚至在涉嫌關說性招待的陳宗彥彈劾案中投下反對票，還放著疫情採購爭議、超思雞蛋案、光電弊案、數發部標案及國發基金投資案等重大弊案不管，反而跑去調查藍白合的基隆副市長邱佩琳，根本是「妥妥的政治打手」。

侯漢廷也指出，當時「反對彈劾陳宗彥」的監委包含王榮璋、浦忠成、葉宜津、施錦芳、張菊芳、趙永清、賴振昌、郭文東、蕭自佑、林文程、鴻義章等11人，當中有數人還希望連任監察委員。他痛批這份名單完全是政治酬庸，「還奢望在野黨給過？當人民都是傻子？」

除了王榮璋外，現任監委中被提名連任的包括張菊芳、葉宜津、林文程、賴振昌、賴鼎銘、陳景峻等人。

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