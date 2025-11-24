賴提有錢有閒看演唱會 藍青年轟「綠惠帝」：何不食肉糜翻版

韓國女團TWICE世界巡迴演唱會高雄站日前在高雄國家體育場登場，掀起一陣討論，總統賴清德日前談到周子瑜表演時，說出「有許許多多人不僅有錢，而且又有閒可以來買演唱會的門票觀賞」，引發爭論。對此，國民黨青年部前主任、台北市議員擬參選人陳冠安翻出消費率、勞動工時等數據，怒轟賴清德的說法「是『綠惠帝』，根本何不食肉糜翻版」。

陳冠安今（24）日在臉書發文表示，儲蓄率已經連4年減少，2021年到2024年，從25.23%下滑到23.73%；消費傾向方面，對比馬政府2015年的78.73%，2024年也僅剩76.27%；人民越來越沒錢，住的空間也越來越狹小，2024年的平均住宅坪數，創下2000年以來新低紀錄，只有39.8坪。

「人民越來越窮，但有閒了嗎？賴清德同樣錯的離譜」，陳冠安指出，根據勞動部數據顯示2024年每人每月平均工時創6年新高，達169.2小時，而每人每月加班工時8.5小時，更是10年最高。台灣年總工時達2030小時，全球排名第五、亞洲第二，遠高於韓國的1859小時和日本的1636小時。

陳冠安嗆問，人民消費率減少、儲蓄率降低、居住空間變小、勞動工時增加，賴清德還在歌舞昇平、皇城和諧？看演唱會代表百姓生活美好，有錢有閒？他並諷刺，要人民做功德的院長，如今變成稱人民有錢有閒的總統，8年過去，不變的是賴清德的X話功力，變的是人民越來越苦。

