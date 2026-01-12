賴提諧音梗自取外號「AI總統」 沈政男酸：因為能談的不多

總統賴清德10日出席AI人才年會，談及台灣AI發展，稱姓氏「賴」英文拼音也有「AI」，笑稱可叫他「AI總統」，還點名行政院長卓榮泰、前總統蔡英文名字拼音也有「AI」。對此，精神科醫師沈政男認為，賴總統會開這樣的玩笑，或許是因為在AI方面能談的不多，並建議賴可提及使用AI的經驗，而不是又講武俠與棒球這類老掉牙的比喻。

沈政男今（12）日在臉書指出，只要中文名字的發音裡有注音符號的「ㄞ」，英文拼音就會有AI，而在台灣前二十大姓裡，就有蔡與賴兩姓的發音有「ㄞ」，加起來有一百萬人，是不是也可以說，台灣至少有一百萬AI民眾？

沈政男進一步指出，根據最新評比，台灣在全球AI指數排名十六，但在AI人才方面排名三十三，是台灣所有評比項目裡最低，從評比來看，台灣的AI指數能排名十六，主要是基礎設施與政府政策分數拉高，實際軟硬體布建相當有限，而全球排名第一是美國，再來是中國大陸，為什麼兩岸不在AI方面多加交流？

對於賴清德總統會開這樣的玩笑，沈政男認為，或許是因為在AI方面，賴清德能談的不多，例如AI產業會不會在今年泡沫化等重要問題，賴能講的相當有限，不過沈直言，賴總統在上述場合，可以講講自己使用AI的經驗，而不是又講「倚天屠龍記」、「二刀流」，武俠與棒球，這類老掉牙的比喻。

