賴提1.25兆元厚植國防計畫 蔣萬安：有必要 但錢要花在刀口上

賴清德總統26日於總統府舉行「守護民主台灣國安行動方案」記者會時，宣稱北京當局以2027年完成武統台灣為目標，並強調必須要以1.25兆預算厚植國防，引發各界議論。台北市長蔣萬安28日表示，賴總統的說法已經對人民造成緊張感，但這樣嚴肅的議題，說法可以一日數變，「到底是很嚴肅看待這個問題，還是只是拿出來做個操作，我想大家都可以公評。」

賴總統26日舉行「守護民主台灣國安行動方案」記者會，宣稱大陸將以2027年完成武統台灣為目標，並提出1.25兆預算厚植國防的計畫。蔣萬安28日進入議會進行施政總質詢前，他表示，厚植國防實力是必要的，但錢一定要花在刀口上，也必須要顧及民生經濟以及地方建設，相信接下來立法院會進行實質審查以及嚴格的把關。

國民黨議員游淑慧在質詢時，也詢問蔣萬安對於賴總統說法的看法。蔣表示，賴總統這樣的說法，可能已經對人民造成緊張感，但賴總統在這件事情上，先是一早外媒刊登出賴總統的投書，賴在總統府開了記者會，並且在臉書上發出新聞稿，但卻在傍晚又改變說法。

蔣萬安直言，賴身為總統，對於這麼嚴肅、重大的國安議題，他的說法都可以一日數變，到底是很嚴肅看待這個問題？還是只是拿出來做個操作？大家都可以看到也都可以公評。特別是賴總統提出具體的時間點，且是對於國家安全有重大威脅的事件，賴應有國安團隊給予他各項情資，應該要是非常嚴肅的議題。

