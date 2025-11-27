賴提1.25兆國防特別預算 黃暐瀚：把自己推上懸崖

賴清德總統昨（26）日宣布8年1.25兆的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」，預計自2026年起執行至2033年止。資深媒體人黃暐瀚認為，賴這項宣布如同把自己推上懸崖，若台灣多數民眾反對，並因此對政府不滿，賴2028可能無法連任，國人究竟是有多數支持要提高軍購厚植國防還是反對，將由手上的選票決定。

黃暐瀚今在廣播節目《暐瀚撞新聞》中指出，賴總統宣布8年1.25兆的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」，會有幾個問題，包括該預算在立院不一定能過關，且提高軍購或厚植國防也需要進行民意對決；黃強調，目前看來台灣反對這件事的民意不少，包括國民黨立委、退將以及學者專家們，認為此舉很浪費錢、排擠預算、恐使台灣變成火藥庫、刺激對岸打台灣，若有多數民眾是這樣的想法，該預算恐過不了。

廣告 廣告

黃暐瀚也列出歷屆總統跟美國軍購的數字，強調這些數字都有進行查核，應該與真實的數字相去不多。黃表示，李登輝時期為163億美元（約新台幣5216億元）；陳水扁時期為84億美元(約新台幣2688億元)，因其提出3項軍購案都被立院擋下；馬英九時期201億美元(約新台幣6432億元）；蔡英文時期231億美元(約新台幣7392億元)，如今賴一開口要400億美元，絕對超過歷任，且因是8年1.25兆，還要看會不會連任，若不能連任，計畫是否要執行也是問題。

黃暐瀚也坦言，台灣有可能發生戰爭危機，因此支持把軍購預算提高，但前提是品質要好、按時間到貨；要買需要的東西，不可能出現中飽私囊、違法亂紀、買到差的東西以及不能當冤大頭；黃也以消防設備比喻支持厚植國防，強調增加消防員裝備避免消防員在火場進出時有死傷，不是在刺激火災的發生，提高軍購、加強國防能力，也不是在刺激誰來打台灣。

黃暐瀚認為，賴清德這項重大宣布，是把自己在政治上推向懸崖，若台灣多數民眾反對，認為此舉造成恐懼並對政府不滿，賴2028可能無法連任，因為民眾不支持，賴就不能連任；因此，黃強調，民眾多數支持要提高軍購厚植國防還是反對，會用手上的選票決定。

【看原文連結】