賴提1.25兆國防預算遭擋 蔡正元：像小孩跟家裡要500萬

總統賴清德日前宣布，預計未來 8 年內將編列新台幣 1.25 兆元國防特別預算，不過該案 2 日在立法院程序委員會遭到攔下，相關採購特別條例被暫緩列案。對此，前立委蔡正元認為，賴應該說明政府需要這筆錢用在哪裡，這很合理；否則編列巨額經費卻未提出清楚細項，形同「小孩向家裡要五百萬」，讓程序委員會無從審查，而立法院當然也要替民眾看緊荷包。他並呼籲賴至少附上一份計畫，不然就會淪為空頭支票。

蔡正元 3 日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，政府要這麼多錢，「總該告訴我細項要花在哪裡吧，不然程序委會怎麼審？」他也指出，賴應該清楚說明政府需要這筆錢投資什麼，不然立法院程序委員會一看，根本不曉得法案內容為何，「這樣要人家怎麼審？」至少應附上計畫，不然就會變成空頭支票。

針對賴清德追加國防預算，蔡正元形容，這就像小孩向家裡要錢，「50 塊、500 塊就算了，但若要的是 500 萬，總要問清楚他在幹嘛。」他也說，一個花錢的人只要隨便寫張紙條，就可以向老百姓要這麼多錢，「請問立法院不是在幫老百姓看緊荷包嗎？」

蔡正元說，「這跟愛不愛台灣沒什麼關係，愛台灣才不能讓你亂花錢。」他強調沒有要求賴清德把報價單全部附上，但至少要告訴民眾要買什麼。

同場的前立委郭正亮也指出，「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」列了七個專案，包括精準火砲、遠程精準打擊飛彈等，但他吐槽「每一個專案下面就只有幾個字交代過去，怎麼有人這樣列預算？」

郭正亮表示，若明確寫出「買 F-16V」，至少大家知道是採購戰機；「但現在說要買精準火砲，卻只寫：結合各式火砲進行癱瘓、縱深作戰的精準火力任務，請問你是買什麼？到時候美國隨便塞給你都算？」他更直言，這根本是「塞貨預算」，並說自己熟悉美國軍事運作，「你只要買彈藥，就是國會議員賺錢的時候。」

