賴提240億籲醫師勸在野立委 藍青年列法規轟：離譜至極

總統賴清德昨（21）日出席「中華民國公立醫院協會－醫療韌性守護健康台灣研討會」，提及政府要推出「國家藥物韌性整備計畫」，若總預算沒有過，新計畫恐難執行，並喊話與會的醫界人士，若在門診服務時，剛好遇到在野黨立委，可順便向他們反映。國民黨青年部前主任陳冠安提及法條規範，痛批賴「整天講幹話，離譜至極」。

賴清德昨表示，政府將推出「國家藥物韌性整備計畫」，明年起4年匡列240億元，倘若總預算沒有過，新計畫恐難執行；因此，賴也喊話醫界人士，幫忙向在野黨立委表達，政黨可以競爭，國家利益還是要放在最優先。

對此，陳冠安昨在臉書指出，賴清德也是醫生出身，難道覺得醫生這樣做，不會違背醫師倫理？不會給患者帶來心理壓力？不會帶來負面的醫病關係？陳強調，若根據醫師法25條，醫師執行業務違背醫學倫理，將移付懲戒。

陳冠安進一步指出，《醫師倫理規範》更載明，醫師必須保持適當的專業分際；醫師必須公平公正行醫，不得因政治立場或任何其他因素等影響對病人的服務，痛批賴不依法編列預算，只願做不問不答的國情報告，不敢來國會跟立委進行有問有答的溝通，只想硬幹，然後要醫生冒著違背醫師倫理被懲戒的風險，去情勒在野黨立委？

陳冠安諷刺表示，賴清德要在野黨立委聽看診醫生的話，為何自己不先聽人民的話？先尊重近兩次投票的民意結果？「整天講幹話，離譜至極」。

