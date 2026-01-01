賴提4大目標喊朝野合作 江怡臻：情緒勒索缺乏新意

賴清德(左)元旦談話喊話在野團結，被江怡臻(右)直批情緒勒索，缺乏新意。（合成圖／黃世麒攝、江怡臻提供）

總統賴清德今(1日)發表2026新年談話，提出安全堅韌、智慧繁榮、均衡發展、促成民主團結4項目標，表態會積極促成朝野合作、化解對立，讓國家團結。國民黨發言人江怡臻直言賴未回應在野訴求，僅是情緒勒索，缺乏新意。網友嘲諷賴式團結就是「無條件服從賴桑」。

賴清德今出席元旦總統府升旗典禮，展望新年，他表示要推動台灣4個總目標，第一是打造更安全、堅韌的台灣，透過8年新台幣1.25兆元國防特別條例與預算投資，全面提升戰力，壯大國防產業，強化國家安全與社會安定。他呼籲，台灣沒有時間內耗，期待不分黨派攜手合作，順利通過國防特別條例與預算。第二，政府將持續推動亞洲資產管理中心、AI新十大建設、生技醫療及國防工業等多重引擎，打造護國群山，邁向智慧繁榮。第三，追求世代、城鄉均衡，將推出長照3.0、婚育宅、緩解青年壓力的租金補貼及社宅等社福政策。

第四，賴清德強調，希望攸關國家生存發展的建設不會再因杯葛而停滯，因此政府要促成民主團結的台灣，他身為總統將積極行動，促成朝野合作，且只要有助於化解對立、凝聚共識，願意在「憲法增修條文」第4條第3項、以及憲法法庭113年憲判字第9號所揭示的合憲方式下，赴立法院進行國情報告。他由衷期盼朝野新的一年能夠共同努力，讓國家團結一致，一起面對內外部挑戰，開創新局。

根據《鏡新聞》報導，針對賴清德元旦談話，國民黨發言人、新北市議員江怡臻表示，肯定政府強調國家安全與社會穩定的重要性，但她也直批，總統的談話未回應在野訴求，僅止於情緒勒索且缺乏新意，顯然民進黨仍無解決問題能力。

江怡臻強調，賴總統多次呼籲朝野合作、民主團結，但真正的團結應建立在尊重憲政分際、尊重國會監督、避免將不同意見簡化為杯葛或對立。她強調，國防與社會照顧固然重要，但每一筆預算與政策方向都必須接受充分討論與嚴格把關，這才是民主憲政制度的核心。

PTT網友噓爆「2兆軍費不解釋，狂撈猛貪，史上最貪」、「最大的團結障礙說團結」、「一邊弄死你一邊說你怎不合作」、「整天分裂攻擊喊團結」、「團結就是所有人都要無條件服從我」、「把在野的抓光光，剩自己人，就可以團結了」、「什麼在野？你把陳亭妃、林岱樺放哪裡？」

