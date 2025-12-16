賴支持卓不副署財劃法 管中閔諷：一覺醒來回到北洋時代

總統賴清德昨（15）日在茶敘中，作出支持行政院長卓榮泰不副署財劃法決定，今天強調，不予副署是因為這個修法對憲法權力分立、國家財政、國民權益，都將造成重大且立即的傷害，他也願意依據憲法規定以合憲方式，赴立法院進行國情報告。對此，台大前校長管中閔也在臉書發文，諷刺道「一覺醒來，回到民國初年北洋時代。」

賴清德晚間錄影發表談話，他指出，立法院強行通過《財政收支劃分法》與反年金改革相關修法，恐造成財政失衡、年金提早破產及重大國政停擺，危及民主憲政與國家安全等，濫權立法若生效，將台灣將推向「立法濫權、在野獨裁」懸崖邊緣。賴清德呼籲立法院，請即刻撤回這些傷害國家、違背憲法精神的爭議法案，並重申願意以合憲方式，赴立法院進行國情報告。

管中閔今天在臉書發文，寫下「一覺醒來，回到民國初年北洋時代」，網友們紛紛在他的貼文留言表示，「可能連北洋時期都不如」、「民主進步四十年，一朝回到解嚴前」、「看過賴皮的，沒看過這麼賴皮的」、「管爺好幽默」、「中華民國特產：府院之爭」。

而除了管中閔，律師葉慶元昨天在臉書發文，翻出1908年清朝《欽定憲法大綱》部分條文，當中提到，「君上大權」包括：欽定頒行法律及發交議案之權，凡法律雖經議院議決，而未奉詔命批准頒佈者，不能見諸施行；用人之權，操之君上，而大臣輔弼之，議院不得干預；君上調遣全國軍隊，制定常備兵額，得以全權執行，凡一切軍事，皆非議院所得干預。他並諷刺，原來民進黨的憲法是「以大清為師」。

