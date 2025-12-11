賴政府下一步封鎖抖音？館長曝綠營「最怕這現象」：大家都有叛逆的基因

內政部政務次長馬士元4日透過記者會說明，考量到中國社群平台「小紅書」涉及嚴重詐騙情況，在母公司未改善、國安局認定其資安檢測不合格的情況下，對小紅書發布為期一年的網際網路停止解析及限制接取命令；網紅館長（陳之漢）認為，民進黨就是害怕「館長效應」才封鎖小紅書，更預言抖音可能就是下一個被禁止的應用程式。

館長9日在直播時表示，民進黨政府封鎖小紅書，是因為害怕「館長現象」；館長解釋，所謂的館長現象，就是民眾開始透過小紅書、抖音等中國社群平台，發現跟民進黨傳達的資訊不一樣。

「下一步不排除連抖音都禁止，讓台灣正式成為獨裁的、可怕的地方」，館長指出，過去不少民眾因為資訊落差而對中國有誤解，民進黨為了避免台灣民眾接觸過多資訊而選擇封鎖，不料禁令實施後小紅書的下載量反而衝到台灣排名第一，對此館長直言「大家都有叛逆的基因，你越不讓我用，我就越想用」。而館長提及行政院長卓榮泰相關言論，擔心下一個被禁止的平台就是抖音。

