賴政府不副署、不執行法律？ 法界諷：可考慮宣布戒嚴

對於朝野立院攻防，賴清德總統邀集黨籍立委召開便當會，綠委指出，便當會結論是，「不副署」或「副署之後不執行」都不違憲。對此，有律師認為，總統對立法院通過的法律沒有否決權，但政院長卻可以用不副署否決法律！如此一來，行政院長比提名他的總統還要更大？若是出此大招要還是無效，真心建議可以考慮仿照南韓前任總統宣布戒嚴！

總統賴清德12日接受媒體聯訪時表示，藍白去年通過《立法委員職權行使法》後，被司法院憲法法庭判決為違憲，但藍白並沒有檢討改進，也沒有得到教訓，反而一不做二不休，修改《憲訴法》，乾脆把司法院憲法法庭給予凍結。

賴清德又批，藍白立委以程序不正義的方式，通過許多法案，已經嚴重影響到國家安全、社會安定、國家財政永續，也傷害了人民公平的權利，將使中央政府沒有能力應變各種措施。在這種嚴肅狀況下，他當然要召集立法院民進黨團，大家共同討論如何因應這個局勢。

同一天賴清德邀集黨籍立委召開便當會，與會人士表示，便當會結論是，「不副署」或「副署之後不執行」都不違憲，支持總統、行政院長最後的決定。

對此，有律師分析，總統對立院通過的法律沒有否決權，只能乖乖公布！行政院長是總統任命的，而且不用立院同意。結果行政院長卻可以用副署權實質否決已通過的法律！如此一來，行政院長不但比立法院大，而且比提名他的總統還要更大？總統自己打不過立法院，隨便派出一個人反而可以橫掃千軍？

至於不執行法律，律師認為，還可能真的會萬毒劇發！譬如公務員要是真的只執行舊法，不執行新法，受到行政處分的民眾可以立刻開始打訴願和行政訴訟。若是賴清德2028年沒連任，這些官司的被告也就是行政機關真有把握能打嬴嗎？

律師反諷，若是出此大招要還是無效，真心建議可以考慮仿照南韓前任總統宣布戒嚴！

