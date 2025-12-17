賴政府不執行年改停砍 李來希：除非經此程序否則無不公布、施行空間

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

在野陣營合作通過新修《財劃法》後，民進黨政府決定以「不副署、不公布、不執行」方式因應，包括後續通過停止續砍公教退休年金相關法案，也將不被執行。代表公教人員的全國公務人員協會前理事長李來希說，法定權利已通過就不得減損，除非行政院、立法院經過一程序，否則總統沒有不公布施行的空間。

李來希表示，公教退撫停止逐年遞減修正案事涉上百萬退休與在職公教人員切身權利關係，法案一旦通過，利害關係人就已取得法定權利，不得任意減損，除非提出覆議讓立法機關重新議決，否則總統沒有不公布施行的空間，行政院院長副署與否不影響人民的法定權益，行政部門拒不執行法律是執法的怠惰，與不法直接侵害人民權益的議題，人民當然可以就法定權利進行爭議行為，立法與監察機關也應及時究責，不容置疑。

李來希說，公教退撫停止遞減修正案，與行政院長拒不副署「財劃法」所侵害的法益明顯不同，其理至明。總統要不要公布事涉總統對法案「口袋否決權」問題，Pocket Veto是美國的法制，美國總統可以透過沒收法案的程序讓國會立法失效，但仍有救濟機制，國會還是可以翻盤，台灣完全沒有這樣的法制基礎也沒有先例，至於行政院長拒絕副署只是執行者的政治意圖與表態而已，對公教利害關係人的權益毫無影響，頂多只是爭訟拖延時日而已，這幾天夥伴們擔心溢於言表，好多人公開或私下與他溝通，要他表態。

李來希強調，對於這樣一個無法無天的執政黨，除了無奈與嘆息之外，也只能奮戰到底了，不信公理喚不回。

他說，深綠的學者也已提出警訊，是憲政體制重大危機，回到年金議題，民進黨前閣員陳英鈴終於說了實話，「你可以說砍年金合憲，但不能說停砍年金就是違憲」，年金砍與不砍是政策立法問題，陳英鈐話算是婉轉算是輕了，不過已經點到核心價值。

李來希也批評，行政部門主管一而再再而三的假造數據，移花接木，刻意誇大退撫停砍的財務負擔，硬是把前年推動個人帳戶儲金制所導致的3370億缺口，全數算在這次停止遞減的修法上，任意加減誤導社會視聽，就算是減除這個缺口後的金額3600億，也是誇張擴大後的數據，把未來50年的負擔說成10年或20年。





