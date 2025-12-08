賴政府以打詐為名禁小紅書一年 大搞網路戒嚴

賴政府宣布封鎖社群平台「小紅書」一年，衝擊三百萬名台灣用戶，內政部的理由是小紅書未在台灣設立法律代理人，不配合政府打詐，但小紅書全球數億用戶，在其他國家也未落地，卻只有在台灣被禁用；更何況為了打詐，Meta和Line詐騙金額是小紅書的十倍百倍不只，賴政府此舉還是讓外界不免聯想打詐是假，主要還是民進黨的「抗中保台」意識為真。

台灣小紅書使用者7成以上是女性，最主要因為小紅書創立一開始，就以時尚美妝等生活資訊為取向，在社群媒體殺出一條血路，政治討論並不熱烈，因此賴政府禁令一出，引發廣大討論，認為殺雞儆猴或逢中必反的意識形態，遠高於打詐需求。

廣告 廣告

也因此親綠、台派支持者並非全部力挺政府禁小紅書，除了正當性薄弱，也質疑社會溝通不足，面對明年底即將到來的縣市長選舉，綠營支持者也憂心會使民進黨流失年輕選票。

不過從內政部引用國安局的檢測紀錄可知，賴政府眼見民調低迷，拿不出施政成績，只能整天販賣芒果乾，認為只要是大陸製造，尤其是社群媒體就宛如《木馬屠城記》，必須全部禁絕才不會被中共滲透；也就是以國安打詐為藉口 ，實際上大行網路戒嚴。

蔡政府時代關掉民進黨眼中的「紅媒」中天新聞台，一直有著小英情結的賴清德總統則是關閉小紅書相對照，加上家人在大陸經商，大賺紅錢的立委沈伯洋這幾年極力宣揚「抗中保台」，讓民進黨政府從境外對抗，透過青鳥進而推廣到「匪諜就在你身邊」，讓台灣社會益發對立、猜疑，尤其大罷免投票時刻最為高張，這是大罷免大失敗的主因，也是大多數台灣人所不能忍的撕裂。

但賴清德總統有反省嗎？沒有，他只是將貽笑大方的團結十講停留在四講，再也絕口不提；11月底賴清德總統先是投書美國媒體表示將向美購買軍火4000億美元，接著26日主持「守護民主台灣國安行動方案」記者會時，宣稱北京當局以2027年完成武統台灣為目標，中共領導人習近平都沒宣示的，賴清德竟然莫名其妙的幫他說了，事後再偷偷修改臉書貼文，而各家媒體都錄影播出的畫面，總統府竟抨擊部分媒體錯誤解讀他的發言，明明每字每句都出自賴清德口中，只能說萊爾校長再度萊爾了。

作為一個國家領導人，賴政府輸掉國會，就搞賴皮罷免，結果面對更難堪的32:0；眼見對等關稅談判，除了拿三代人賺的錢給美國爸爸，並將嚴重衝擊我民生經濟，賴政府提不出具體財經政策，還是只能主打趕陸配、禁小紅書這種「抗中保台」的意識形態，讓人忍不住想跟賴政府說，作為一個國家領導人「不是喔！不是這樣喔」。

更多品觀點報導

賴瑞隆兩度道歉止血 綠營一貫的前倨後恭再次展現

數位國境攻防！沈伯洋挺封殺小紅書 卓榮泰撂重話：不改善就永久斷網

