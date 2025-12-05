賴政府以防詐封小紅書 鄭麗文：民進黨終究活成自己最討厭的樣子

國民黨主席鄭麗文。李政龍攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

內政部昨以小紅書APP資安檢測不合格、涉詐案多，宣布即起封鎖1年。國民黨主席鄭麗文下午在臉書揶揄，民進黨終究活成自己最討厭的樣子，以「打詐」為由封禁小紅書，不僅防不了詐、更是對網路自由的大幅限縮。

鄭麗文表示，無論是要搜尋旅遊攻略、穿搭指南、美妝教學等等，很多人直覺反應就是點開「小紅書」，在眾多社群平台中，小紅書是大家公認最無涉政治、最高度生活化的。

內政部以防詐禁小紅書，鄭麗文說，數發部「網路詐騙通報查詢網」中詐騙平台前8為臉書（Meta)、Threads、Instagram、Line、Google及Tiktok等，無小紅書，且臉書詐騙案僅30日就逾5萬件，小紅書2024至今的僅1706件。

鄭麗文更質疑，有多少案例是在臉書上被詐騙、最後卻因查不到用戶（或IP不在境內）草草結案的？既然臉書（Meta）、Thread這些平台依規配合打詐，卻還有這麼龐大的詐騙案件頻頻發生，是否應該封禁？

內政部還稱小紅書未依在台設法律代表人，未受中華民國法律管轄。鄭麗文也反問，目前大家使用的社交平台（交友軟體）都充斥大量詐騙資訊，但也多無在台設置法人代表，政府要不要把這些軟體和平台一一封禁？

鄭麗文認為，民進黨政府封禁小紅書只是假借打詐名義，實際上構築網路長城的起手式，因為小紅書上用戶不分國籍、不分政黨，討論各種美妝、服飾、生活議題都可以和樂融融，這恰巧正是民進黨最不想看到的。

鄭麗文說，網路上已很多民眾在問「要如何翻牆看小紅書」，台灣一向引以為傲的網路、言論自由，已被民進黨以國安為由箝制、扼殺；從封殺中天、到現在封禁小紅書，民進黨終究活成了自己過去最討厭的樣子。

