賴政府何苦打壓阿扁、蔣萬安

元月4日上午8點許，阿扁前總統在其相關的群組發文謂：「卓院長下令，阿扁不來了」。原定1月4日首播《總統鏡來講》，雖然NCC放行鏡新聞線上播，矯正署林署長卻跟阿扁電話證實，行政院長卓榮泰下令不准播出。頗讓期待阿扁主持《總統鏡來講》的朋友大失所望，但由阿扁總統上述的說明，應可看出其不得不的決定。

然而，多元媒體與資訊時代，多一種聲音或看法應不是壞事，何況，長期以來，眾多所謂的政論節目，討論的話題和受邀來賓，重疊性極高，從中午到晚上，在不同的媒體頻道，針對相近的主題，幾乎是相同的臉龐，說著同樣的話語，嘻笑怒罵，雖偶爾能讓人拍手叫好，但對於獨立思考、批判思考或探究能力的提升，實無甚幫助，甚至常只為鞏固同溫層或凸顯個人的發言特色，無視於社會共識與國家團結。

阿扁總統以曾是國家元首的經驗、格局和視野，誠摯的提出建言，諸如：國會朝小野大問題的化解，大罷免是否可行？請勿輕易貼上XX同路人的標籤等。不同的人，很可能有不同見解，但仍應有可參酌之處。

另一方面，北一女一位國文老師於班群組中，轉傳台北市長蔣萬安在上海雙城論壇致詞影片，並盛讚蔣市長的演講技巧與文稿撰寫佳，卻遭質疑這位老師將個人政治立場帶進校園，認為和「政治不入校園」的原則背道而馳。蔣市長到上海演講，實難完全不涉政治，但蔣市長的演講是以「AI時代，以人為本」為主題，並舉兩例台北市施政，1999市民服務熱線以及12歲以下的學生，每週皆有一瓶生鮮牛奶可喝，說明城市治理的核心乃在於人，且能切中學生的生活經驗，演講內容與表達皆應在高中學生的理解範圍。另外，基於注重學生的健康與減輕家長經濟負擔，近日，蔣市長又提議公私立中小學生營養午餐全面免費，褒多於貶，也顯示蔣市長能做出符應市民需求的決定。

媒體的社會功能，首先是由拉斯威爾（Lasswell）與萊特（Wright）倡議，並逐漸發展而來，主要包括：監督政府、提供資訊、教育社會、促進公共討論、娛樂與調和身心、傳承文化與建立規範、以及動員與決策，同時也肩負報導真相的責任。顯見，好的媒體或節目，也成為多數人的期望。

根據傳播理論與實務，有權決定哪些新聞應該發布或如何發布的決策者，就是所謂的「守門人（們）」。此外，社會大眾的媒體素養，對於媒體的良窳，更是關鍵的因素。（作者為彰化師大前校長）