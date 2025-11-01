賴政府僅執行一死刑 王世堅酸：36名死囚會活得比我們還久

全台目前待槍決死囚有36人，不過在憲法法庭去年9月宣告「死刑有條件合憲」後，目前只執行1人。對此，民進黨立委王世堅認為法務部執行死刑進度緩慢，更直言照目前進度「36位死刑犯會活得比我們還久」，並直接開嗆主張廢死者「假仁假義，欺世盜名」。

民進黨立委王世堅。（圖／翻攝自國會頻道）

民進黨立委王世堅昨（31）日針對廢死議題在立院質詢行政院長卓榮泰、法務部長鄭銘謙。王世堅提到目前仍有36位死刑犯尚未執行死刑，有些人甚至已等待超過30年。他表示大法官已釋憲並設下四大條件，包含精神鑑定等，但當他向法務部詢問這36位死刑犯評估情況時，法務部卻回覆「具體個案情節，本部實難提供，敬請諒察」。

對此回應，王世堅在質詢中怒吼：「部長我告訴你，我完全不諒解！執行死刑是法務部的責任欸！我們都給兇手強制辯護了不是嗎？這樣還不夠嗎？我只是要一個答案！」他強調法務部的回應不僅是對他個人，更是對整個立法院及2300萬國人同胞的答覆。

王世堅特別提到前總統馬英九十幾年前簽署的兩公約，認為這導致出現一群莫名其妙主張廢死的人。他激動表示：「殺人償命，千古不變，那些偽善的人說要考慮加害人權益，請問被害人權益在哪？罪罰等量，為什麼來到罪大惡極的死刑就折扣？」

王世堅在立院痛批廢死。（圖／翻攝自國會頻道）

針對有人主張加害人有教化可能或正在懺悔，王世堅直言：「死刑最重大意義就是還被害人公道，就是這麼簡單，不要慷被害人之慨。」他舉例師鐸獎女教師案已拖11年，每一審都有三位一等一的律師強制辯護，「都是對受害者先生、小孩一刀刀的加害，要懺悔可以，槍斃以後去陰曹地府懺悔！」

王世堅警告，若繼續配合那些「假仁假義的人」，法治社會將會崩解，「人民可以要求政府把武器錢還我們，就像美國西部槍戰時代人手一槍啊！因為要保護家屬、好朋友，自己去討回來啊，是這樣嗎？公權力前提是建立在公信力，面對人民要求。」

對此，法務部長鄭銘謙回應，目前36位未執行的死刑犯案件正由最高檢察署依憲判意旨審查，已執行1名，而師鐸獎教師案則是法院後來改判。王世堅立即打斷表示：「執行一位我給你拍拍手鼓掌，但照這個進度，等36位執行完，可能在場的人都作古了，我們會死得比他們早！這對嗎？只有被害人跟家屬有原諒權力，政府公正執法就好。」

