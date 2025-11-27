賴政府史上最高特別預算 台灣人「最後知情者」

(記者黃啟明台北報導)民眾黨針對賴清德欲編列1.2兆國防軍事預算，以抗中保台，提出回應。

美國華盛頓郵報25日刊登賴清德總統的投書感謝川普，表示政府會提出歷史性的1.25兆元的國防特別預算，承諾國防預算增至GDP 5%。在記者會中面對記者提問，賴清德強調1.25兆特別預算「籌備多時」，打臉先前10月底卓榮泰在國會宣稱兆元的國防特別預算「我還沒看到」。難免讓人懷疑：是我國行政體系上下資訊完全不流通，還是政府刻意迴避國會監督、選擇繞過國人社會？為何行政院長、國防部甚至相關部會皆三緘其口，直到外媒投書刊出後才匆促召開記者會？如此重大政策卻以「國人最後得知」的方式對外公布，難以令人接受。



二、激化氛圍、偏離事實，國安評估須 以事實為基礎

在最新的國安記者會中，賴清德總統宣稱，北京當局「以2027年武統台灣為目標」，指出中國正企圖「以武逼統」、「以武逼降」。然而，這種敘事與美方公開報告的內容存在明顯落差。美國總統川普早已公開表示，他不認為中共會在2027年對台發動攻擊；美國國會於本月18日發布的最新報告亦指出，「2027年」並非具體的軍事行動日期，而是中國人民解放軍整體戰力建構的重要里程碑，並不等同「2027年一定攻台」。



身為國家元首，賴總統有義務基於可靠情報與專業分析，向全民說明政府如何形成「2027威脅論」的判斷，而不應在缺乏明確事證的情況下，以渲染性語言強化社會的戰爭焦慮，以致造成錯誤的政策判斷基礎，甚至肆意擴張政府權力，縮減人民自由。國安非政治動員工具，必須回到專業與理性，方能避免將台灣推入不必要的恐懼與對立循環。



三、「團結十講」回來了? 「行動方案」恐以國安為名 #恣意擴張政府權力

賴清德總統的「行動方案」特別提及要杜絕來自中國大陸的灰色侵擾與認知作戰，並表示會提升「法制作業」，確立「一國兩制台灣方案」是台灣社會不可碰觸之紅線，並在此基礎上對國內政黨、法人團體、民間社團等與中國進行交流及政治對話建立制度性規範，但政府要如何清楚定義人民與團體之言論自由與設定紅線？賴總統一席話不禁使人聯想到過去民進黨為發動大罷免，蓄意指控在野黨人士為「中共在地協力者」，更將在野黨合法審議預算的職權打壓為分裂政府的行為。總統今日發言如同「團結十講」的「打掉雜質」一般，使人民驚恐不安，擔心賴清德的「行動方案」會合理化國家權力恣意擴張，騷擾或侵害人民自由及安全行為，甚至加劇社會不信任感與動盪。



四、軍費擴張若成長期承諾，政府必須同步揭示財政可行性

在記者會上，賴清德總統不但宣布規畫兆元規模的國防特別預算，並宣稱倘若採納行政院最近才提案的版本的《財政收支劃分法》修法版本，「國防預算、國防特別預算不會有問題」。然而推動《財劃法》改革，正是過去賴清德在擔任台南市長與行政院長時念茲在茲的主張；如今修法得以通過，可謂中央—地方財政合理化的重要里程碑。過去一年多的立法過程中，行政院始終主張「現行版本最為合適」，如今卻突然提出「新版」方案，反而暴露行政部門政策準備不足、內部協調失靈。賴總統若要究責，恐怕更應檢視行政團隊的怠惰。



更值得關注的是，國家財政正面臨前所未有的壓力。在11月21日，賴總統才宣布對潛藏負債高達13.5兆元的勞保基金「政府承擔最終責任」；此外，賴總統亦承諾 2030 年前國防支出將達 GDP 的 5%，等同未來每年將編列比現行更為龐大的國防預算。與這些長期義務相比，《財劃法》調整的財源變動實屬「九牛一毛」。



因此，財政部理應提出完整的「財政備戰白皮書」，向國會與社會清楚說明軍費、勞保撥補擴張的籌資方案與財政風險評估。唯有程序透明、資訊公開，才能防止政策變成單方面的政治口號，而非真正可長可久的國防戰略。



五、對美關稅談判與國防預算，都必須公開透明

面對國際情勢與地緣政治，對美關稅談判結果更攸關全民生活成本、物價穩定、產業競爭力，其敏感性與重大性絕不下於軍費擴張。國防特別預算的宣布方式——「先投書外媒、後告知國人」模式——已引發廣泛批評；如今若在關稅政策上再一次重演資訊不對稱、繞過人民知情權的老路，將是對民主程序的再次傷害。



政府可以有不同政策選擇，但不能沒有程序與透明。把重大政策先送到外媒、再回頭向國人解釋，既破壞政府公信力，也忽視人民的知情權。關稅包括受影響產業的衝擊評估、所有資訊皆須即時向國會與社會公開，而非等外媒刊出後，人民才被動得知。民主不是文宣戰、國安更不能是口號。賴政府若真要帶領台灣面對嚴峻的國際局勢，就更應從最基本的透明開始，尊重國會、尊重人民，而不是讓社會一次又一次覺得自己是「最後知情者」。