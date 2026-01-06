賴政府哭窮是假的？總預算歷年三讀時間一表看

115年中央政府總預算持續卡關，賴清德政府近日輪番上陣「哭窮」，並且還將生育補助縮水等民生問題全推給預算未過。不過根據過去18年來的總預算案三讀通過時程，有14次都在1月中旬甚至1月底才通過。根據主計長說明，總預算未過的情況下，總計只有2992億元不得動支，僅占115年總預算的9.85%。

賴清德在新年談話中直指立院卡總預算案。（圖／中天新聞）

賴清德在元旦演說時批，立院持續卡關115年中央政府總預算，甚至還說，「今天的確是新年第一天，也是沒有國家總預算通過的第一天」賴清德還提到，總預算沒能如期在去年底完成審議，但政府仍要維持基本運作。

歷年總預算案三讀通過時程。（圖／中天新聞）

儘管賴清德直指立院沒讓總預算案「如期」完成審議，但是根據過往18年的總預算案通過時程，僅有4次在前一年的12月完成，14次是在當年的一月份才通過，甚至還有8次是在一月下旬才三讀通過。

賴清德以及卓榮泰領軍的行政院，多次對外表示總預算案影響政府運作，不過根據《預算法》第54條，假使國會未能在法定限期通過預算，行政部門仍可依照前一年度的預算先執行，所以政府不會因總預算案而關門。

主計長陳淑姿。（資料圖／中天新聞）

行政院主計總處主計長陳淑姿5日在立法院說明，115年度總預算案未審議通過不得動支金額2992億元，其中，新興計畫1017億元將不得辦理，各部會較114年度增加部分計1805億元。115年總預算達3兆350億，在預算案沒通過的情況下，不得動支僅占總預算9.85％。

