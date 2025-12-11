賴政府唯一戰略只剩軍購

（圖／本報系資料照）

行政院所提8年高達1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」，2日在立法院程序委員會「首次」暫緩列案後，綠媒側翼立刻操作「3張門票說」抹黑在野黨是中共同路人，賴總統更親上火線呼籲「面對外來威脅，應團結對外。」

看來民進黨真的很急，急於用6頁紙、7項籌購項目，就要匡列史上最高的特別預算；換算下來，每位國人負擔將近5萬4千元，而且1.25兆的軍購費用有極大的比例將以舉債方式支應。

台灣當然應該團結對外，但前提是團結在「正確道路」上，如果明知前方是萬丈深淵，領導者仍蒙眼前行，難道在野黨不能提醒制止，難道要讓人民處於懸崖之危？

廣告 廣告

美國在台協會台北辦事處處長谷立言說得好，「脆弱的台灣，不會創造出有利於對話的條件，『和平與對話』必須與『嚇阻』共存。」國民黨長期主張的3D戰略：國防要嚇阻、兩岸要對話、地緣政治要降低風險，其實與谷立言的說法完全一致。

賴清德上任短短1年半，不僅國防公務預算成長超過20％，兩項國防特別預算規模更高達1.36兆元，遠超過蔡英文8年4800億元的水準。「嚇阻是手段，對話是戰術，降低風險才是國家安全戰略」，但在賴清德的字典裡，窮得只剩下軍購與嚇阻，而缺乏宏觀的兩岸國際戰術與戰略格局。

史上最大軍購訂單，立院本應為人民的荷包把關。第一，審查韌性特別預算案時才爆發「5萬元長官椅」及「120元長效瓶裝水」的爭議，現在又傳出「RDX海掃更」旋風炸藥竟然由「室內裝修公司」以5.9億元得標。國防部新聞稿以「營業登記含化學原料批發」來解釋顯然無法釋疑，更與商業常識有明顯落差。

第二，早在2023年初，民眾黨團就提醒國防部F-16V可能交貨延遲，近年美方智庫更不斷提醒交貨延宕可能造成的戰力空窗。「要錢急如星火，催貨慢如郎中」，這才是國安最大的危機。

第三，國防部長顧立雄日前稱，「軍購案規畫已與美方初步完成協調，美國防部已提供項目、數量、報價及交運期程等」，但對於鉅額的7項軍購是否能打造「台灣之盾」，專家學者仍有不同看法。況且，1.25兆軍購只是「前菜」，後續作業維持費才是「大菜」，以「全壽期」預估，整體軍購可能高達5兆元，光有先進武器、沒有操作人力和後勤維修，再精良的武器將都淪為模型。

明年度國防公務預算5614億元，扣除人事費等必要開支，每年僅有10％「新增項目」的空間，約500億元，如何支應未來龐大的後勤與技術費用恐怕才是更大的問題。（作者為東吳大學政治系兼任助理教授）