賴政府因詐騙封鎖小紅書 黃健豪：「一本正經講幹話」最具體案例

記者周志豪／台北報導

內政部昨以小紅書APP資安檢測不合格、涉詐案多，宣布即起封鎖1年。國民黨黃健豪凌晨在臉書揶揄，賴清德政府以詐騙為由宣布要封鎖小紅書，大概是「一本正經講幹話」最具體案例，也是民進黨向中共長城致敬代表作。

黃健豪說，內政部警政署「114年網路廣告平台業者刊登詐騙廣告態樣」報告，今年上半年詐騙最多的是「正在使用的這個平台」（指臉書）；數位部詐騙通報查詢網前8名也有5名屬Meta集團，小紅書比例少到連排名都沒有。

