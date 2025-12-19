賴政府困局是國會不過半？…張景森喊話總統組「執政聯盟」：說服國會某些派系加入執政團隊、在國會內變成「穩定多數」

針對行政院長卓榮泰日前宣布「不副署」《財劃法》，藍白立委昨（18日）於立院司委會表決通過臨時提案，移請監察院彈劾卓榮泰，藍白黨團今（19日）再提案彈劾總統賴清德。對此，前行政院政委張景森今日於電台節目《新聞放鞭炮》指出，台灣政治之所以會陷入如今僵局，最主要的原因就是因為執政黨在立院不過半。他建議，賴清德應該要組「執政聯盟」，說服國會某些派系加入執政團隊，才能讓政府在國會變成「穩定多數」。

張景森表示，「國家目前這麼亂的原因，就是因為總統在國會沒辦法過半數」。他點出，這在一般的總統制國家，並非少見，「但也要看看其他國家如何解決這個問題，如果是選擇『朝野打架』，這種國家的政治不可能正常」。

張景森續指，比較民主、上軌道的國家，其做法會是由總統主動組織「執政聯盟」。他說明，總統要去說服國會的某些派系、某些黨派，加入執政團隊，才能讓他在國會裡面變成「穩定多數」，國家的運作才會正常。

張景森呼籲，民進黨應該要主動有這個意願，爭取國會裡面可以合作的人。他主張，應該跟前民眾黨主席柯文哲談一談，「但也不限於民眾黨，因為國民黨也不見得是一個『黨』，他們黨內也有很多政治流派，尤其現在國民黨主席鄭麗文出來，藍營很多人並不認同她的路線，將來國民黨內部就算不分裂，也會是不同派別」。

