賴政府團隊施政無能 《自由時報》酸葡萄心裡？ ／何溢誠

何溢誠（臺灣青年聯合會理事長）

綠媒《自由時報》最近有點反常，不一如既往的對民進黨歌功頌德、配合賴政府政令宣導；反倒浪費版面異常關注起國民黨，一連幾天，先是炒作農曆年前後繳交3張門票即將上演的「鄭習會」，昨天又發佈鄭麗文在網路社群影音媒體的聲量雪崩式下降。

《自由時報》以臉書粉專「聲量看政治」分析報導，綜觀鄭麗文當選黨主席前後，她的開場氣勢驚人，但本質上很短暫。如今，12月8日的泛藍直播圈對於鄭麗文的討論，只剩2萬餘人次，整整跌掉9成人氣，只剩10月24日19萬人次觀看的11%。並指出鄭麗文上任後，立刻對外強調「九二共識」、「反對台獨」、「推兩岸和平」等論述框架。這些論述在深藍鐵粉眼中，是藍營的招牌，但對更多泛藍和中間選民來說，太快、太用力，甚至「急著靠攏中國」。

廣告 廣告

一開始多數人只是來看新主席「要做什麼」、「能不能重新整合藍營」。如果後續的作為與發言，譬如「兩岸立場強推，反讓藍營群眾產生不安」，這種流量高峰就會開始往下掉，甚至開始產生負面效應。抑且，包括黨內人事佈局、地方派系整合，反正沒有一處做得好、全都惹人嫌。總結鄭麗文的問題不是「沒新聞」，而是每個新聞都在減分。兩岸立場讓人不安，黨內人事安排又被懷疑，數次發言又滿滿爭議。這一連串事件，讓她對藍營基層、直播圈的吸引力逐漸歸零。

真是十足綠營、綠媒口吻。殊不知，有史以來最多人參與的國民黨主席選舉交鋒已過，熱度下降實屬必然，鄭麗文身為陽春黨主席，既沒有公職傍身，手上也沒有掌握任何行政權力，亦未立下赫赫戰功，還稱不上泛藍共主。

除非今年底縣市長地方選舉國民黨能維持平盤以上，成為勝選黨主席，否則現在確實也很多話說了不算，但不代表說得不對，她對大陸政策的兩岸論述既符合《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》也有助於台海和平穩定；賴清德暨民進黨如果不服，要嘛修憲！要嘛廢除台獨黨綱！不然就是占著茅坑不拉屎。

就因為鄭麗文不是傳統藍營出身，所以沒有太大包袱，她帶領的國民黨不是一昧親中，而是深刻認識到台獨是絕路、外人靠不住，抗中根本保不了台，只會讓台灣賠了夫人又折兵。如果時間還站在台灣這邊，賴清德又何必示警2027年解放軍可能攻台，還藉此提出高達1.25兆的《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》。

這充份證明鄭麗文的先見之明，兩岸關係確實很敏感，國民黨立場得明確，講真話、說實話，讓台灣人民理性經濟選擇戰爭與和平。就是有點看不懂《自由時報》時報，究竟是吃米粉還是酸葡萄心裡？

至於2026、2028要怎麼選？首先國民黨一定要能實質性團結，避免貌合神離的私心自用。其次，藍白合，不給民進黨有任何見縫插針的機會。接著，就是候選人、政見、組織、宣傳。反正綠朝權貴、綠能新貴，弊案叢生，相信選民的眼睛是雪亮的。(圖翻攝網絡)