賴政府外交表現滿意度曝光！5成2國人對台美關係有信心

總統賴清德政府2024年5月就任迄今，外交部長林佳龍上任也已超過一年半，對於林佳龍主導推動的「總合外交」及「榮邦計畫」等效益，外交部今（2）日公布委託求真公司所作民調，結果顯示近6成受訪者滿意賴政府過去一半年的外交表現，逾6成8滿意林佳龍的對外關係處理；並有逾5成受訪者表示對台美關係有信心，近8成7受訪者同意應該持續強化台灣與歐洲的關係。

林佳龍隨賴清德政府就任迄今已逾一年半，《風傳媒》先前接連披露，林佳龍作為「非典型外交部長」，接掌外交部後不僅大力推動總合外交、榮邦計畫，逐漸改變以往作法，為台灣在外交的無硝煙戰場上增添武器；另一方面，林佳龍也多次出訪，不僅已走訪友邦11國，還打破台日斷交53年、台菲斷交半世紀紀錄，先後出訪日本、菲律賓，並「四進四出」歐洲及美國等非友邦友盟國家。

外交部今日傍晚發布民調，內容涵蓋國人對賴政府上任以來的外交表現、外交部推動重點工作，以及國際關係展望與區域安全等議題。結果顯示，有68.1%受訪者滿意林佳龍的對外關係處理，略高於滿意賴政府過去一半年以來外交整體表現的59.4%。政策方面，有74.5%支持林佳龍提議、行政院成立的「經濟外交工作小組」，並透過跨部會合作召開「雙部長會議」，推動總合外交。

外交部提到，調查結果顯示，有86.9%受訪者支持林佳龍走訪亞洲與歐洲各國，拓展我國際空間；75.7%支持外交部推動榮邦計畫穩固邦交，並促進邦交國繁榮。而在國際關係方面，有52.4%對台美關係有信心，有80.6%支持我國加強與美國各州經貿往來；台歐關係部分，有86.6%同意應持續強化與歐洲關係，有87.5%同意透過「歐洲台灣文化年」進行「文化外交」有助深化與歐洲關係。

​調查結果顯示，有86.9%受訪者支持外交部長林佳龍走訪亞洲與歐洲各國，拓展我國際空間。（資料照，顏麟宇攝）

對日本好感大於中國 過半認為外交關係比兩岸關係重要

外交部指出，台日關係方面，民調顯示有72.5%受訪者對日本好感大於中國，有67.9%支持日本首相高市早苗針對「台灣有事」的發言。至於對中國關係，有49.2%受訪者擔心中國長臂管轄與跨國鎮壓威脅，並有80.8%認為此舉對兩岸關係造成負面影響；而調查也發現，有51.9%認為外交關係重要性高於兩岸關係，明顯大於認為兩岸關係較外交關係重要的比例，顯示多數民眾更重視台灣的國際連結與對外關係發展。此外，有53.4%受訪者支持我國與中美洲國家宏都拉斯復交。

外交部說明，此次民意調查是外交部委託「求真民意調查股份有限公司」於2025年12月20日至26日期間進行，採用市話及手機訪問，並以分層比例隨機抽樣的方式，完訪1639份有效樣本。受訪者涵蓋包含離島在內的全國22縣市，年滿20歲的各年齡層與不同教育程度民眾。在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.4%內。

