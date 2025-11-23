賴政府大動作挺日！退將憂中國遷怒「直接犯台」 曝台灣1立場：非常不討好
日本首相高市早苗「台灣有事」發言引起中國不滿，不僅高調在黃海進行軍演，更暫停日本產品進口，日本也在澄清立場不變的同時，強調不會撤回相關言論，與此同時總統賴清德則是大啖日本水產，並進一步開放福食輸台，掀起高度關注；退役少將栗正傑提醒，此時台灣應該低調一點，否則激怒中國反而非常不討好。
栗正傑在《前進戰略高地》節目中指出，民進黨高層大啖日本海產、高調挺日本的行為，對大局是有害無益，畢竟日本不會看在眼裡不說，還會對台灣漁民造成傷害，甚至會因此激怒中國。
「我們自己應該低調，這個時候幹嘛把頭伸出去」，栗正傑表示，如果中國一個不高興，選擇對台灣發動一場灰色地區作戰，又或者實施為台軍演，吃苦的只會是台灣自己。
栗正傑也補充，中國與日本之間的恩怨情仇，自1894年的甲午戰爭就已經結下，如今日本的發言被視為「干涉中國內政」，加上台灣跟中國畢竟是同屬中華民族，如果在這時候選擇跟日本站在同陣線，反而更可能刺激中國，「這是非常不討好的事情」。栗正傑也呼籲，民進黨當局不要單純為了「支持日本政府」而上竄下跳，要有長遠的眼光、認知到這對台灣老百姓一點好處都沒有。
