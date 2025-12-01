賴政府大幅提升國防能力 美前官員投書華郵：台灣不重視自身防禦看法已過時

賴清德上週召開記者會，提及政府研擬了兩項「守護民主台灣國家安全行動方案」作為具體的因應策略。（鏡報鄒保祥）

總統賴清德雙十國慶演說拋出「國防3目標」，上週也提及政府研擬了兩項「守護民主台灣國家安全行動方案」作為具體的因應策略，內容包含面對北京的野心，台灣在未來8年投入1.25兆國防軍購經費。對此，美國前官員投書媒體直言是個好消息，認為過往「台灣沒有認真看待自己國防」的說法已過時。

據《華盛頓郵報》報導，現任美國國防部印太安全事務助理部長拉特納（Ely Ratner）與前印太安全事務助理國防部長薛瑞福（Randall Schriver）指出，台灣正在以前所未有的嚴肅態度和專注度，大幅提升國防能力與開支，這使得華盛頓關於台灣不重視自身防禦的普遍看法已經過時。

拉特納與薛瑞福點出，台灣提高國防預算，其常規加特別預算正推向GDP的5%，按照北約標準，其中3.3%用於「核心國防」，另外2.1%用於國防相關計畫，賴清德政府也表示，這是一個底線，而非上限，預計未來幾年還會有更多增長，也打破過去「開支太少」的批評。

至於戰略重點調整，台灣將資金投入到不對稱防禦所需的小型、機動與致命系統，諸如無人機、網路化防空、機動火箭炮及反艦飛彈，以應對潛在的入侵，同時從烏克蘭戰爭中吸取教訓，擺脫對中國控制的供應鏈依賴，大力發展本土無人機產能，以便快速且大量部署性能好又具成本效益的無人機。

台灣還得面對中國軍隊每天的脅迫，解放軍不間斷以機艦侵擾台灣周邊區域，建立一種新「常態」，正如台灣官員所言，這是「登陸日（D-Day）與天天都在作戰（every day）」的局面，迫使台灣投資於傳統軍備及傳感器，以回應解放軍近乎日常的軍事侵擾，避免邀請更多挑釁。

他們也點出上述事情並不容易，立法院必須批准相關投資，而台灣的國防體系也得持續改革訓練與作戰方式，國家韌性也得從口號走向實踐，不過方向已非常明確──台灣正以比過往更認真的態度與焦點行動。畢竟中國的經濟規模約為台灣的20倍，因此台灣不能也不該獨自面對挑戰，美國也須繼續扮演關鍵的支持角色。

美國應充分利用已撥付的資金，並與盟友合作加速武器交付，美國產業也能加強與台灣企業合作，並在兩方擴大生產能力，「協助台灣不是慈善，而是審慎行事」，因為一個更強大、更有韌性的台灣符合美國維護台海和平與穩定的審慎利益。正如美國國防部長赫格塞斯（Peter Hegseth）所言：「我們的目標是避免戰爭，使代價高到足以讓和平成為唯一選項。我們要以強大的嚇阻之盾來做到這點。」如今，台灣正在建立那面盾牌，而華府應與其站在一起。

