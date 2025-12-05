賴政府封小紅書 鄭麗文轟扼殺網路自由：民進黨終究活成自己過去最討厭的樣子
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導
內政部因防詐與資安疑慮等理由，無預警宣布封鎖中國社群平台小紅書。國民黨主席鄭麗文今（5）日表示，說到底，民進黨政府封禁小紅書根本只是假借打詐的名義，實際上就是構築網路長城的起手式。網路上已經很多朋友都開始問「要如何翻牆看小紅書」，不禁讓我們感嘆，台灣一向引以為傲的網路自由、言論自由，都已經被民進黨以國安為由箝制、扼殺。從封殺中天、到現在封禁小紅書，民進黨終究活成了自己過去最討厭的樣子。
鄭麗文表示，熟悉網路的朋友都知道，無論是要搜尋旅遊攻略、穿搭指南、美妝教學等等，很多人直覺反應就是點開「小紅書」，在眾多社群平台中，小紅書是大家公認最無涉政治、最高度生活化的。現在民進黨竟以「打詐」為由封禁小紅書，不僅防不了詐、更是對網路自由的大幅限縮。
鄭麗文稱，內政部聲稱封禁小紅書是為了防止詐騙，但事實上，根據數發部的「網路詐騙通報查詢網」統計，詐騙媒介平台前八名包括了Facebook（Meta)、Threads、Instagram、Line、Google及Tiktok等等，並沒有小紅書。其中，Facebook的詐騙案件僅30日內就超過5萬件，而官方公佈的數字，小紅書從2024年至今的詐騙案件量則是1700多件。內政部還稱小紅書未依規範在台設置法律代表人，未受中華民國法律管轄，所以遭詐騙無法追查。問題是，目前大家使用的社交平台（尤其是很多人使用的交友軟體）都充斥著大量的詐騙資訊，但這些在台灣都沒有設置法人代表，且已通報案件數量甚至遠超過小紅書，政府要不要把這些軟體和平台一一封禁？
鄭麗文直言，更不用提，包括Facebook在內的眾多平台，即便依規提供了用戶資訊，詐騙案的破案率又有多高？有多少案例是在Facebook上被詐騙、最後卻因查不到用戶（或IP不在境內）草草結案的？既然Facebook（Meta）、Thread這些平台依規配合打詐，卻還有這麼龐大的詐騙案件頻頻發生，是否應該封禁？
鄭麗文表示，說到底，民進黨政府封禁小紅書根本只是假借打詐的名義，實際上就是構築網路長城的起手式。因為看到小紅書上的用戶不分國籍、不分政黨，討論各種美妝、服飾、生活議題都可以和樂融融，這恰巧正是民進黨最不想看到的。網路上已經很多朋友都開始問「要如何翻牆看小紅書」，不僅讓我們感嘆，台灣一向引以為傲的網路自由、言論自由，都已經被民進黨以國安為由箝制、扼殺。從封殺中天、到現在封禁小紅書，民進黨終究活成了自己過去最討厭的樣子。
更多FTNN新聞網報導
賴政府封鎖小紅書！蔣萬安：我們言論自由引以為傲 還能稱是「不翻牆的民主」？
賴政府突禁小紅書 許甫酸：只許小橘書入戶不許小紅書入眼
賴政府封鎖小紅書！蔣萬安：我們言論自由引以為傲 還能稱是「不翻牆的民主」？
其他人也在看
台灣封鎖小紅書一年！習近平國師豪言受阻
[NOWnews今日新聞]行政院打擊詐欺指揮中心指揮官馬士元今（4日）表示，小紅書APP資安檢測不合格，近2年涉詐案1706件，因發函已讀不回，即起發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定1年，掀起...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前 ・ 74
封小紅書卻不封臉書？醫狠酸「瑪利亞之牆」
[NOWnews今日新聞]中國社群app小紅書於昨（4）日起遭台灣刑事局根據《詐欺犯罪危害防制條例》啟動為期1年的封鎖措施，使用者近期將陸續無法開啟網頁與app。對此，時常評論時事的胸腔科醫師蘇一峰轉...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 89
臉書詐騙第一卻先禁小紅書 資通訊專家解析
[NOWnews今日新聞]中國APP「小紅書」在我國詐騙財損累積超過2億元，我國昨（4）日採取限制接取措施至少一年，被譏連台灣也要翻牆。然而，根據數位發展部「網路詐騙通報查詢網」統計，詐騙數量第一的社...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 5
內政部禁小紅書！醫酸：抗中保台一環
[NOWnews今日新聞]行政院打擊詐欺指揮中心指揮官馬士元4日表示，小紅書APP資安檢測不合格，近2年涉詐案1706件，因發函已讀不回，即起發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定1年。不過因小紅...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 9
小紅書只能用VPN繞道？他估「這時」有望解禁：300萬用戶最強抗議工具
內政部警政署刑事局4日舉行記者會，指中國社群平台「小紅書」涉及1706件詐騙案件，總計財損高達2.7億元，宣布即起對小紅書發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定期間為1年。消息一出炸出許多使用者在社群上表達不滿，部分網友更表示自己的App已無法使用，另有不少仁人則針對如何使用VPN或其餘「繞道」方式進行討論。對於何時能「解禁」？作家「漂浪島嶼」今（5）......風傳媒 ・ 36 分鐘前 ・ 發起對話
小紅書慘了！涉詐千件財損逾2.4億 台灣將封鎖1年
即時中心／潘柏廷報導中國社群平台「小紅書」在台超過300萬用戶，但因國安局針對中國製應用程式進行檢測，而小紅書15項標準全數不合格；另，小紅書自2024年迄今已涉入1,706件詐騙案件，造成財損達2億4,768萬餘元，而且沒辦法有法律管轄權。對此，內政部今（4）日宣布，依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，將對「小紅書」APP發布網際網路停止解析及限制接取之命令，暫定期間1年。民視 ・ 4 小時前 ・ 9
注意! 小紅書詐騙案多財損逾2億 內政部:降速.籲國人停用
社會中心／莊立誠 吳培嘉 台北報導台灣是科技之島，就連黑幫犯罪也在加速科技化！現在傳出，有詐騙集團為了躲避查緝，找中國工程師設計〝客製化〞通訊APP，供詐團內部使用。另外，在台灣擁有三百萬用戶的中國軟體"小紅書"，一年多來，累計1千7百多起詐騙案，財損超過2億，內政部決定〝降速〞，停止解析、限制接取一年。民視 ・ 18 小時前 ・ 6
小紅書封鎖一文看懂／為何被禁？沒刪除會開罰嗎？300萬用戶影響秒懂
「小紅書」APP在台用戶已逾300萬人，經國家安全局進行資安檢測，15項指標全數未合格，內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》規定，對「小紅書」APP發布「網際網路停止解析及限制接取命令」，暫定期間1年。消息一出引發「被禁止原因、APP沒刪除是否開罰、使用會受何影響」等相關問題討論，《三立新聞網》一文帶你了解。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 16
《產業》美光停產震撼彈！受惠受害台廠1次看
【時報-台北電】全球記憶體龍頭美光（Micron）拋震撼彈！正式宣布退出消費記憶體市場，明年3月起，擁有29年發展史的「Crucial」系列不再出貨，轉為聚焦高效能AI晶片。法人預期，DDR4/DDR3等傳統型記憶體需求缺口將再擴大，除南亞科、華邦電等台系DRAM雙雄，明年營運可望再上層樓，威剛、金士頓在競爭對手棄賽後，同樣有望受惠。 由於美光在台除設有生產基地，代理體系也相當完備，除文曄是其亞太區的重要合作夥伴，主打消費市場的Crucial品牌，也透過捷元、青雲等通路商分銷，以觸及更廣泛的零售端點，未來隨Crucial系列明年初停產，代理商恐無法分食明年記憶體產業量價齊揚的龐大商機。 此外，廣達副董梁次震表示，記憶體缺料與電力供應的穩定度，是明年營運的兩大挑戰，尤其記憶體缺貨不知道會持續多久，大家都「猜不透」，並認為即便陸廠大舉擴產，但AI發展太快，「恐怕還是不夠」，缺料改善幅度有限。 美光執行副總裁兼事業總監沙達那（Sumit Sadana）於3日指出，近年AI驅動的資料中心需求大幅攀升，帶動記憶體與儲存產品在企業市場成長快速，面對供應配置與客戶優先順序的重新調整，公司最終做出「艱時報資訊 ・ 1 天前 ・ 10
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫崩跌 濕冷再現
天氣風險公司分析師薛皓天在個人臉書粉絲專頁指出，目前中高層大氣受槽線通過影響，加上底層有乾冷空氣滲入，導致清晨與上午時段氣溫明顯偏涼，北部與東部地區也出現局部零星降雨。明（5）日的天氣型態與今日相似，基隆北海岸、東北角與東半部有短暫降雨機率，氣溫略為回升，...CTWANT ・ 23 小時前 ・ 7
看好誰當台中市長？9.9萬網友投票超震撼 ：「她」領先江啟臣
2026年地方選舉在即，各縣市已陸續推出候選人。台中市長部分，民進黨定調由何欣純出戰，國民黨立委楊瓊瓔喊出「準備好了」，民眾黨立委麥玉珍也有意參選，而立法院副院長江啟臣呼聲最高。對此，最新網路投票針對4人進行調查，第1名以楊瓊瓔31.8%領先，江啟臣位居第2，2人差距很小。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 89
護王子到最後？粿粿、范姜彥豐離婚協議談妥，爆額外加碼「１條件」
粿粿和范姜彥豐已談妥離婚協議，粿將支付一筆她可負擔的贍養費，但有額外「１條件」。造咖 ・ 3 小時前 ・ 15
狂！張小燕、張清芳等6天后同框聚餐 網驚：含金量好高
「麻辣天后」利菁三日在社群平台分享一張聚餐合照，畫面中可見張小燕、張清芳、葉璦菱、李翊君、方芳芳等多位天后級藝人罕見同框，貼文簡潔寫下「天后宮，聚餐。」隨即引發網友熱議，紛紛盛讚這張照片「含金量好中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 35
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫狂跌 濕冷天氣又要來了
受東北季風影響，今（4）日台灣各地清晨至上午仍感受偏涼冷，尤其北部及東半部地區有零星降雨，不過還沒冷完！氣象專家預估，最強一波冷空氣將在下週六（13日）南下，屆時全台氣溫恐大幅下滑，局部地區低溫甚至可能降至10度左右，提醒民眾注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 10
高市早苗縮了！ 稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」
日本首相高市早苗，今（3）日在日本參議院答詢時公開表明，日本對於1972年《日中共同聲明》宣示的「台灣是中華人民共和國不可分割的一部分」，理解並且尊重，立場沒有任何改變。（葉柏毅報導） 綜合日本中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 1076
印航737飛機「離奇消失」13年 竟在1處找到了！
國際中心／王靖慈報導印度航空一架波音737居然在公司內部失蹤了整整13年，這架飛機停飛後就被航空公司忘了它的存在。在近日這架飛機終於被發現，更誇張的是，印度航空還未此默默付了12萬美元（約新台幣376萬元）的停放費，消息曝光後，引發國際媒體關注。民視 ・ 1 天前 ・ 14
中國人不來也行 日記者赴京都「被旅遊現況嚇到」：人間地獄
日本與中國關係緊張，中國遊客減少引發京都觀光疑慮，但日媒記者實地走訪發現人潮依舊洶湧。來自多國的遊客填補缺口，京都旅遊業並未因陸客下降而受重創。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 94
房子登記名下就安全？「賭鬼爸偷賣房」警世錄：4種文件連家人都不能給
房子有可能會被偷賣，甚至是莫名其妙被過戶嗎？一名網友日前表示，他購入一間房屋後，就被要求房屋權狀要交給家人保管，卻發現家人竟想把房子偷偷賣掉，為此請教廣大網友該如何是好。針對這類不動產糾紛問題其實並不罕見，甚至是曾發生在台灣、號稱「台版地面師」的不動產詐騙事件，究竟原PO要如何避免憾事發生，不少人也紛紛給出建議。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 16
賴瑞隆兒子涉霸凌3名同學 邱議瑩：應儘速釐清責任、妥適處理
[Newtalk新聞] 有意參選高雄市長的民進黨立委賴瑞隆遭爆出就讀小二的兒子在學校追打、霸凌同學，甚至在廁所外圍堵對方長達12分鐘，並嗆聲：「出來就打死你、甩你耳光！」對此，同黨立委邱議瑩今（5）日喊話，涉及校園安全，希望教育局、學校盡快釐清事實、妥適處理。 邱議瑩首先表示，這個是一個很揪心的事，涉及校園安全，希望學校能盡快處理，包括孩子的人生安全、相關輔導。 她也喊話，期許教育局、學校盡快調查事實、釐清責任，甚至要妥適處理，畢竟是校園安全事件。 媒體問及，中國APP「小紅書」因資安、詐騙問題，被內政部宣布封鎖1年。邱議瑩認為，台灣是充分的自由、民主國家，在台灣可以任意地隨時下載想要APP，但這些APP如果危及國家安全，那麼國家安全應該要放在第一位，如何保護國人、國家資安、個人隱私不透過APP傳到中國去，因此不叫威權，而是政府的責任，保護國人安全。 在野黨質疑是意識形態操作，如果是詐騙的話，臉書、LINE上面更多，為什麼只有小紅書被調查？邱議瑩強調，所有詐騙政府都會介入調查，但相關單位若不配合，甚至將通訊、隱私傳回中國，不是簡單詐騙問題可以處理。 邱議瑩最後舉例，如同在上週質詢中國咖新頭殼 ・ 4 小時前 ・ 275
高雄要變天了？吳子嘉揭關鍵原因：綠提名「他」 柯志恩就贏
針對2026年高雄市長選舉，媒體人吳子嘉4日在中天《新聞千里馬》節目中分析，國民黨立委柯志恩不排除有當選的可能性，特別是如果民進黨提名立委賴瑞隆出戰，柯志恩當選機會就會超過5成。目前民進黨內部出現賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺等4人搶奪提名的局面。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 59