賴政府封掉小紅書 吳子嘉預言：年輕票要跑光了

內政部以涉及詐騙案件1706件、財損超過2億元為由，即日起對小紅書APP進行網際網路停止解析及限制接取措施，暫定期間為1年。媒體人吳子嘉對此預測，封鎖小紅書的結果將導致總統賴清德的年輕族群民調支持度下滑，並表示要看內政部長劉世芳能撐多久。

內政部封鎖小紅書1年。（圖／美聯社）

吳子嘉在《董事長開講》網路直播節目中回應網友提問時指出，美麗島電子報11月國政民調中有一題詢問兩岸是否同屬一中，結果顯示20至29歲認同兩岸一中的比例，甚至高過30至39歲及40至49歲的族群。有網友質疑民進黨是否認為造成此結果的原因，是年輕人觀看中國大陸影音平台所致，因此以打詐為藉口封鎖小紅書。吳子嘉回應表示，若持續這樣做下去，賴清德的年輕支持度不會提高。

廣告 廣告

美麗島電子報董事長吳子嘉。（圖／中天新聞）

吳子嘉認為，打擊小紅書這件事是因為內政部長劉世芳沒有想到選舉層面的考量。他形容劉世芳是政治教官，只想到報復，現在正值「聯合利劍-C」演習發展期間。吳子嘉強調，有300萬年輕人使用小紅書，搞死小紅書就等於搞死台灣年輕人。

總統賴清德。（圖／中天新聞）

吳子嘉接著表示，他要看劉世芳有沒有能耐撐過一個月。他說若劉世芳有種撐過這一個月，他就服氣，因為賴清德的年輕族群民調保證會下滑。吳子嘉直言，打擊小紅書的結果就是賴清德的年輕人票流失，他要看內政部長能撐多久。

針對網友詢問禁止小紅書是否只是第一步、後續還有其他動作，吳子嘉認為當然是一步一步來，這就是所謂的「數位主權」。但他指出政府不知道這樣做的結果會把年輕選票趕走，因為網路世界都是年輕人的天下。吳子嘉表示小紅書是第一步，後面還有其他措施，然後會越搞越難看。

延伸閱讀

「得年輕人者得天下」 吳子嘉揭賴清德注定失敗原因

徐巧芯投書美國智庫！「國民黨如何爭取年輕世代支持？」5大戰略突破盲點

影/「侯康配」國際記者會 趙少康喊話年輕選民：集中選票達成目標