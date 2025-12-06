賴政府封鎖小紅書 蔣萬安轟「反中反到自己變共產黨」
賴政府以「打擊詐騙」等理由宣布封鎖大陸平台「小紅書」一年，引發議論。行政院長卓榮泰昨（5日）直言，小紅書來自中國，是放任不自由的言論來傷害台灣的言論自由。不過，台北市長蔣萬安不以為然。蔣萬安今天反問「現在是要用言論不自由對付言論不自由嗎？反中反到自己變成共產黨！」
蔣萬安今（6日）上午出席木柵國小120週年校慶。他會前受訪表示，打擊詐騙一定要做，但是標準要一致，也要用對方法，不要讓大家覺得現在的做法是沒有章法，甚至別有目的。他認為，如果民進黨政府執意要這樣做，那一個月後來檢視打詐成效。
對於卓榮泰認為，小紅書「放任不自由的言論來傷害台灣的言論自由」。蔣萬安也反問「現在是要用言論不自由對付言論不自由嗎？反中反到自己變成共產黨！我想人民會無法理解，也沒辦法接受」。
卓榮泰昨天接受專訪時指出，Meta、LINE、Google、Threads都已落地納管，小紅書若持續不回應，下一步可能採取更強力的手段「直接斷掉」，但還是要看平台未來1年內是否提出具體承諾而定。至於同屬大陸平台的TikTok，卓榮泰也表示，雖然平台對政府要求有回應，但若未持續改善，仍不排除進一步措施，已請數發部持續掌握狀況。
