賴政府封鎖小紅書！蔣萬安：我們言論自由引以為傲 還能稱是「不翻牆的民主」？

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

內政部因防詐與資安疑慮等理由，無預警宣布封鎖中國社群平台小紅書。台北市長蔣萬安今（5）日說，打詐當然大家會支持，但標準要一致且合理，政府應清楚說明，他也看到有人說小紅書是對岸社群所以做這樣的決定，他認為對台灣民主要有信心，我們在華人世界一直引以為傲的言論自由，如果賴清德政府執意做這樣的決定，那我們還能稱我們是「不翻牆的民主」嗎？

台北市長蔣萬安今赴北市議會。（圖／方炳超攝）

蔣萬安指出，打詐當然是一定要做，而且當然大家都會支持，但是標準應該要一致而且合理，有看到有人提出認為台灣也有很多其他社群平台也充斥更多的詐騙廣告跟訊息，政府的標準在哪？應該要清楚的說明。況且政府如果評估過，認為這樣子關掉一個社群平台是對打詐有成效，那接下來我們一個月後、甚至定期來檢視打詐的成效。

蔣萬安說，另一方面，他也看到有人說，政府是因為小紅書是對岸的社群，所以做這樣的決定，但他認為，對台灣的民主、對台灣的年輕人要有信心，更何況，我們在華人世界一直引以為傲的言論自由，如果賴清德政府執意做這樣的決定，那我們還能稱我們是「不翻牆的民主」嗎？



