賴政府封鎖小紅書！蔣萬安：還能稱我們是不翻牆的民主？

內政部以涉及詐騙案件1706件、財損超過2億元為由，對小紅書APP實施網際網路停止解析及限制接取措施，暫定期間為一年。對此，台北市長蔣萬安直呼，若賴政府執意要做這樣的決定，「那我們還能稱為不翻牆的民主嗎？」

蔣萬安。（圖／中天新聞）

內政部公告將對「小紅書」發布網際網路停止解析及限制接取，暫定期間一年，刑事局4日舉行記者會公布數據，指出小紅書自去年至今已涉入千餘件詐騙案，財損超過2.4億元。刑事局統計，「小紅書」APP在台用戶已逾300萬人，經國安局資安檢測15項指標全數未合格，近期該平台在台灣使用量於一年內急速擴增上百萬用戶，恐成為網購詐騙高風險場域，但因無法管轄被害人求償無門，自2024年至今已涉入1706件詐騙案件，造成財損達2億4768萬多元。

內政部出手對「小紅書」發布網際網路停止解析及限制接取，暫定期間1年。（圖／中天新聞）

蔣萬安今（5日）天表示，打詐當然是一定要做的，而且大家都會支持，但是標準應該要一致，也要合理。他看到有人指出，台灣也有很多社群平台充斥詐騙廣告、訊息，政府的標準在哪？應該要清楚說明。政府如果評估過，認為關掉一個社群平台對打詐有成效，接下應該要再來一個月後，甚至定期檢視打詐成效。

內政部下令封鎖小紅書一年。（圖／資料照）

蔣萬安指出，他也看到有人說，政府因為小紅書是對岸的社群，所以做這樣的決定，「我認為，對台灣的民主、對台灣的年輕人，要有信心」，我們在華人世界一直引以為傲的就是言論自由，如果賴清德政府執意做這樣的決定，「我們還能稱我們是不翻牆的民主嗎？」

