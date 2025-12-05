賴政府封鎖小紅書 趙少康：封不住民進黨的心虛
內政部和警政署昨天（4日）開記者會宣布，因為小紅書詐騙過多所以要封鎖一年，媒體人趙少康在臉書發文怒轟，台灣的言論自由越走越回去，做出來的事情讓全世界都看笑話，現在輪到台灣人也要「翻牆」，民進黨也許能封住一個小紅書，但封不住自己的心虛，一個執政黨怕成這樣，真的讓人笑掉大牙。
趙少康表示看到小紅書被封的理由，真的忍不住笑了，台灣去年被詐騙金額1300多億，小紅書上被詐金額的2億根本是小巫見大巫，如果照民進黨的邏輯有詐騙就封鎖，那請問臉書要不要封？IG要不要封？LINE 要不要封？還有詐騙最多的電話，中華電信要不要順便把市話也禁用？怎麼只挑小紅書？標準在哪裡？
趙少康認為說穿了，民進黨根本不是在打詐，他們就是害怕。因為小紅書年輕人愛看，上面大部分內容都是旅遊、美妝、生活、穿搭等議題，民進黨怕年輕人看多了，眼界打開了，發現對岸根本不像民進黨講的那麼差，到頭來影響到明年的選舉，所以乾脆找個理由封掉，最省事。但問題是，這樣封來封去，年輕人真的會接受？這樣真的會有票？還是越封，越讓人覺得你心虛、沒自信、器量小到不行。
趙少康表示民進黨過去最愛喊「百分之百言論自由」、「台灣是民主燈塔」，天天笑對岸的網路審查，結果現在，自己什麼都想管、什麼都想禁，看見不順眼就封鎖，聽見不同聲音就怕。以前大陸網友要翻牆才能看到自由資訊，現在輪到台灣人也要「翻牆」？民進黨也許能封住一個小紅書，但封不住自己的心虛。
