賴政府將推1.25兆軍購特別預算 徐巧芯批：不如優先照顧國軍、編列應有待遇

總統賴清德近日投書美國《華盛頓郵報》，宣布我方將提出史無前例的400億美元（約新台幣1.25兆）特別預算案，該投書於昨晚刊登。對此，國民黨立委徐巧芯今（26日）表示，國防預算大幅度提升，為何不優先照顧國軍弟兄？如果沒有足夠的志願役，一旦發生戰爭，買了這麼多的武器要由誰來操作？

徐巧芯今說，目前還沒審查的明年度常態性國防預算已高達9500億，若再加上400億美元，將變成天價的國防預算。9500億元大約已經占GDP的3.32％，如果按照民進黨立委王定宇先前透露，400億美金的特別預算分成7年編列，那國防預算就會接近GDP5％，「這代表國防預算將占總預算的一半，很有可能會擠壓到一般預算，社會福利、教育等民生預算，都沒有辦法得到財源支應」。

徐巧芯指出，我方當然確實需要防衛自己，提升國防預算，這一點她並不反對，但兩岸關係就是被民進黨搞壞。如今國防預算占總預算一半，大家要思考，是在戰爭中的國家，才會編列如此比例的國防預算，請問兩岸現在是要面臨戰爭了嗎？還是編列這麼多的預算，只是拿去交保護費？

她強調，之前對美採購的武器，要不然是還沒來，要不然就是不符合台灣目前的實際需求。尤其目前賴清德喊這麼多經費，但沒有任何特別預算的細節，因此就預算增長的規模，以及速度來說，若要占到總預算的一半，對於民生來說會造成很大影響。

徐巧芯表示，國防預算占總預算一半的時候，賴清德對得起台灣人民嗎？且如果國防預算能夠如此大幅度地提升，代表國家應該優先重視軍人，如果沒有足夠的志願役，一旦發生戰爭，買了這麼多的武器要由誰來操作？

徐巧芯質疑，國防預算急速提高，為何賴政府對軍人朋友只是每天發發臉書？每年軍人離退越來越多、入伍擔任志願役的人越來越少，加上少子化影響，未來到底還有多少兵力能夠上戰場？與其花大錢買軍武，不如優先照顧國軍弟兄、改革軍人體系，讓更多年輕人得到應得的待遇、願意從軍，這才是政府要做的事。

徐巧芯痛批，行政院至今仍不願依法行政，後面要怎麼審查特別預算？她要奉勸民進黨政府，先執行立法院三讀通過的法律，照顧軍警消，再來逐案討論預算審查；提高國防預算沒有問題，但如此快速地提高國防預算，且細節都沒送到立院，審查時間也可能受到壓縮。



