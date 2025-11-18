賴政府打詐大挫敗！92%民眾認情形嚴重 54%不滿意表現

詐騙集團層出不窮，幾乎全台灣民眾都有接到詐騙訊息，甚至不少人因此受騙上當，因此詐騙防治也成為政府施政重點之一。最近有民調針對詐騙議題進行民調，其中高達92%的台灣民眾認為詐騙情形嚴重，有54%對於政府打詐表現不滿意。

詐騙事件頻傳警方抓不勝抓。（示意圖／翻攝畫面）

詐騙犯罪是近幾年備受關注的議題，甚至成為規模龐大的跨國犯罪問題。詐騙防治成為政府施政的重點之一，日前行政院會也提出詐欺犯罪危害防制條例修正草案，希望提高詐騙犯罪的罰責。因此，《TVBS民意調查中心》今（18）日公布1份「詐騙犯罪相關議題民調」。

調查結果顯示，高達92%的台灣民眾認為目前台灣詐騙的情形嚴重（75%非常嚴重，17%有點嚴重），僅4%認為不嚴重，4%沒有意見。進一步詢問民眾有無遇過詐騙，調查結果有26%民眾表示經常遇到，38%偶爾遇到，18%很少遇到，只有18%表示沒有遇到，顯示遇到詐騙訊息幾乎已成為民眾日常。

日前行政院會也提出詐欺犯罪危害防制條例修正草案，希望提高詐騙犯罪的罰責。（圖／報系資料照）

對於政府打擊詐騙的表現，54%民眾表示不滿意（20%不太滿意，34%很不滿意），有 24%滿意（7%非常滿意，17%還算滿意），22%沒有意見。與今年五月的調查相較，滿意的比例下滑一成，不滿意的比例也略減3個百分點；無意見比例較高。

對於政府宣導詐騙的滿意度，有42%民眾表示滿意（10%非常滿意，32%還算滿意），也有46%不滿意（21%不太滿意，25%很不滿意），意見較為分歧，另外12%沒有表示意見。顯示雖然部份民眾對防詐宣導較有感，但並不滿意政府打詐的整體成效。

立法院也針對提高詐騙犯刑責進行法案審理。（資料照／中天新聞）

本次調查是TVBS民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於114年11月11日至11月14日晚間18：30至22：00，共接觸1,193位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為178位，拒訪率為14.9%，最後成功訪問有效樣本1,015位（市話508、手機507），在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣、行動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。

