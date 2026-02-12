賴政府挺新式核能 議員酸「被施壓才改口」：在野2024選前就支持

行政院長卓榮泰日前鬆口「接受新式核能技術」，引起各界高度關注；新黨台北市議員侯漢廷傻眼表示，新核能技術SMR早在2024年選前，就由在野黨提出、支持，當時的民進黨堅決反對，如今賴清德政府不敵美國施壓，就改口擁抱新式核電，「台灣的電力被民進黨的錯誤反核耽誤二十年」。

侯漢廷透過臉書直言，卓榮泰髮夾彎宣布「全面接受新式核能技術」，自己只想起民進黨前立委賴品妤當年那句「重啟個屁」；侯漢廷痛批，在野黨在2024年選前就支持新核能技術SMR，民進黨當時重申反對立場，如今經歷無數次跳電、停電、電價上漲之後，賴清德政府不敵美國施壓改口接受核電，令侯漢廷忍不住感慨「國民黨的核電是髒髒的核電，民進黨的核電是乾淨的核電」。

卓榮泰10日出席「先進半導體研發基地新建工程」動土典禮透露，未來將在「核安有保障、核廢有去處、國人有高度共識」原則下審慎評估，除了繼續開發多元綠能之外，將全面接觸世界最先進的新式核能技術。

值得一提的是，前總統蔡英文時期的前客委會主委楊長鎮對此堅持反對立場，無奈表示「感到被羞辱」的同時，質疑核廢料去處、人口密集、處處斷層難選址的問題仍未解決，要求賴政府應以正式記者會嚴肅、認真講清楚「全面」、「新式」核能技術相關議題。

