賴政府推「0–18國家一起養」 何志偉桃園與上千家庭同樂宣講育兒政策

總統府副秘書長何志偉今（23）日到桃園大有梯田公園，參加 「桃園HO幸福親子派對」，現場湧入破千位大小朋友，氣氛熱鬧、笑聲不斷。何志偉除與現場小朋友親切互動外，也向在場家長介紹政府的育兒及青年政策，強調賴清德總統主張的「小朋友國家養」，是國家對下一代最堅定的承諾。

何志偉現身桃園親子活動，強調賴總統的0到18歲國家養，是政府對下一代最堅定的承諾。（圖/主辦單位提供）

何志偉表示，賴總統推動的「0–18歲國家一起養」是相當受到民眾歡迎的政策，目的在減輕年輕家庭的負擔，讓爸媽「敢生、敢養、安心育兒」。其中的托育補助目前已大幅提高，不論公共或準公共托育，每月可領 7,000 至 13,000 元，讓更多家庭真正感受到支持。

總統府副袐書長何志偉（右二）出席桃園HO幸福親子派對，與現場千位大小朋友親切互動。（圖/主辦單位提供）

他也強調，政府的照顧不只到國小，而是「從出生到上大學，國家要陪你一起養」。例如高中職已全面免學費，讓 43 萬名學生受惠；私立大學生每年可獲 3 萬 5000 元學雜費補貼，經濟弱勢家庭更可額外獲得最高 2 萬元補助。他指出，這些政策都是希望讓孩子不因家庭條件而被限制，讓每一個孩子都站在更公平的起跑點上。

何志偉同時透過有獎徵答與現場大小朋友互動，提醒小朋友要保護眼睛健康，他也兩度邀請小朋友現場擁抱陪他們來的家人，謝謝他們。稍後並邀請全場民眾一起高唱生日快樂歌，祝福12月、1月及2月大小壽星生日快樂。

何志偉稍後步下舞台後，一位將在12月過生日的10歲小朋友向「志偉哥哥」打招呼，謝謝何志偉為她唱生日快樂，何志偉看見小朋友帶著小寵物「蜜袋鼯」，也親切詢問小朋友是如何照顧寵物，還提醒她千萬別棄養，展現高度親和力。

