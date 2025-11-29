賴政府提1.25兆元國防特別預算 洪孟楷反拋3問民進黨

總統賴清德日前提到，北京當局以2027年完成「武統台灣」的準備為目標，宣示預計在未來8年推動近1.25兆元國防特別預算。對此，國民黨立委洪孟楷28日則提出3個疑問，包含武器的採購內容是否符合台灣真正的防衛需求？是否能在承諾時程內準時、確實到貨？鉅額的國防預算，是否排擠未來的社福與民生支出？

賴清德日前指出，為了籌建因應未來戰爭型態的關鍵戰力，國防部已經完成《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》及預算的規劃，預計在未來八年（2026-2033年），投入1兆2,500億元的經費，來建構包括：打造「台灣之盾」，建構分層防禦、高度感知、有效攔截的先進防空系統；引進高科技及人工智慧，建構高效決策、精準打擊之強韌防衛作戰體系；以及提升國防自主，壯大國防產業，邁向經濟與安全雙贏等，具備三大特色的先進防衛作戰體系。

廣告 廣告

對此，洪孟楷在臉書發文說，支持國防自主能力，要求國防強化必須透明、務實，才能真正讓台灣更安全；而在野黨絕對支持強化中華民國的防衛能力，關鍵在於每一筆軍事投資是否真正提升國家安全，而不是製造新的風險。

不過，洪孟楷也提到，過去質詢時國防部就已坦承，目前超過6500億元國防預算款項已付清，但武器仍未到貨，當中包括F-16戰機等多項原本應在過去兩、三年交付的裝備，持續延宕。現在，我們還需要再加碼購買軍武，國人更關注，未來軍備更新能如期落實嗎？更重要，當民進黨政府提出1.25兆元國防特別預算，金額規模空前；更應該務實地回答這三個問題：

第一，武器的採購內容是否符合台灣真正的防衛需求？

第二，是否能在承諾時程內準時、確實到貨？

第三，鉅額的國防預算，是否排擠未來的社福與民生支出？

最後，洪孟楷強調，台灣需要的是能提升安全的國防，而不是讓社會付出高昂成本卻換不回實質保障的政策！日前賴總統提及「2027年武統準備目標」的發言，即使後續補充說明，加了「的準備」三個字，但正告提醒執政者必須更加謹慎用詞。

【看原文連結】