賴政府提1.25兆國防特別預算 凌濤質疑花大錢建立「拼裝車」

總統賴清德日前提出8年編列400億美元、約1.25兆台幣的國防特別預算「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」，要籌購精準火砲及遠程精準打擊飛彈等七類項目，其中加速打造「台灣之盾」是一大重點。對此，國民黨籍桃園市議員凌濤今（3）日偕同國防軍事領域學者、台大政研所周永秦，對此提出三大疑點，質疑「台灣之盾」恐怕僅能撐起半邊天，花大錢建立「拼裝車」，能否順利運行令人質疑。

凌濤強調，台灣之盾概念在於，導入先進指揮控制（C2）系統，整合台灣各型美製、國造之防空飛彈及雷達，形成共同防禦圖像，實現更有效率的接戰。而該系統，可能就是諾格公司推出的IBCS。如能實現系統整合，實為提升台灣防衛效率的關鍵，但若當平台未整合之時，不僅人民納稅錢透入沒有效率，「台灣之盾」恐成台一半盾，陷拼裝車產生三大疑慮。

針對三大疑慮，周永秦強調，第一「IBCS與國造武器系統整合仍處概念階段」，IBCS在美軍已實現跨軍種間整合。然而美軍本身武器都屬美國或北約標準，整合相對容易；台灣天弓系列屬國產系統，整合要涉及介面相容性，乃至於公開關鍵原始碼等資料。能否順利整合仍需中科院技術評估。

周永秦描述，亦即IBCS整合國造武器一事仍處於概念階段，針對目前空軍提出的預算案中，也沒有雙方系統整合案；如果技術評估無法通過，則IBCS仍只能整合我國防空系統中美製防空武器部分，「台灣之盾」恐只能撐起一半。

此外，周永秦也進一步點到另外的兩大疑點，包括第二，IBCS主要專精防空領域，然而過往多次軍演已經表明，共軍正嘗試用海上「圍島鎖台」的方式隔離台灣，而台灣反艦武器一樣有國造雄風與美製魚叉介面不相容之問題。此次400億特別預算並沒有任何整合台美雙方反艦系統之評估與規劃，將資源重壓台灣之盾而忽略海上威脅，顧此失彼，相當可惜。

第三，對於美方武器延遲交付問題，周永秦提醒，美方對於我方軍購未到貨已久，包括F-16V在內仍有總額82.8億美金的武器延遲。與此同時，川普政府至今未動用「總統撥款權」（PDA）提供無償金援，日本智庫「中國問題全球研究所」所長遠藤譽都警告，台灣在美國軍事支援體系中的地位正急速下降。

對此，周永秦說，台灣一夕提出高達400億美元，既要建置IBCS，又要買精準火砲、遠程打擊飛彈等多種武器，不禁令人懷疑，這些採購有多少是向美方採購？採購金額有多少？能否保證美方準時交貨？能否跟社會大眾明確說明這些投資、建軍、發揮戰力的時程？

凌濤表示，台灣之盾所構想整合台美系統介面的立意良善，然而技術面仍有風險與挑戰，且也要面對結構上，美中重構互動，及美方缺乏供應量能的問題；賴政府既然要花如此驚人的公帑，賴清德國情報告有義務向人民說清楚疑慮，否則再好聽的防衛構想，民眾都不會買單。

