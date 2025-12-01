賴政府提1.25兆國防特別預算 顧立雄：軍購項目已與美方初步完成協調
行政院會通過匡列新台幣1.25兆元的國防特別條例，引發討論。對於確切軍購品項，國防部長顧立雄今天在立法院受訪表示，相關項目均與美方完成初步協調，但針對細節、案項等，國防部在美方尚未知會美國國會前不會公開說明。
立法院外交及國防委員會上午邀請顧立雄專案報告「軍人薪資待遇結構現行作法檢討及未來調整規劃」，並備質詢，顧立雄並在會前接受媒體訪問。
針對確切軍購品項、內容，顧立雄表示，相關項目均與美方完成初步協調，但細節在美方尚未知會美國國會之前，國防部不會公開說明。
對於「台灣之盾」的概念，顧立雄也說，相關需求是針對敵情威脅、科技趨勢擬定所需軍購、委製或商購，其概念就是提升防空系統能力，藉有效透過人工智慧（AI）輔助整合感知系統提高攔截率，增加重層攔截是整體防空目標。顧立雄強調，凡事有助於整體防空能力、指揮管制決策系統，都是未來籌購的潛在項目。
更多壹蘋新聞網報導
獨家｜北一女學霸升格5寶媽 手一滑買了阿布達比3千萬房產
陳柏霖驚爆財務危機！閃兵50萬交保金傳借來的 經紀人回應了
獨家｜洗腦畫面曝光！消防分隊長疑涉吸金 拉老鼠會月騙百萬元
其他人也在看
陳水扁看好綠營「翻轉地方版圖」！黃暐瀚曝藍營5縣市不樂觀：挑戰鄭麗文威信
藍綠白積極備戰2026大選，高雄、台南的選情對民進黨來說尤為重要，將派誰出戰也是各界關注的焦點之一；自認「第六感很準」的前總統陳水扁表示，現任高雄市長陳其邁心目中，應該早已將邱議瑩視為最佳接班人。另外陳水扁也透露，看好總統賴清德在2026大選打破「執政黨魔咒」，翻轉地方藍綠版圖。資深媒體人黃暐瀚則對此做出分析。黃暐瀚透過臉書發文，分析陳水扁預言賴政府在202......風傳媒 ・ 4 小時前
「馬英九知道，但還是選擇為難台灣人」 劉寶傑轟他這論述若成真：中國馬上攻台
總統賴清德宣布將投入1.25兆國防特別預算，而前總統馬英九在臉書批評，賴清德形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」。對此，媒體《上報》今（30）日刊登資深媒體人劉寶傑的評論《兩岸不能被定調是內政問題》，強調以馬英九為首的政治人物，不斷強調憲法就是一中、一國兩區，若兩岸被定調是內政問題，中國不但會打，而且馬上就打，「馬英九當然知道台灣人的為難，但他還是選擇為難台灣人。......風傳媒 ・ 20 小時前
綠營派誰戰高雄？陳水扁鬆口「我第六感很準」 看好賴清德2026翻轉藍綠版圖
藍綠白積極備戰2026大選，高雄、台南的選情對民進黨來說尤為重要，將派誰出戰也是各界關注的焦點之一；前總統陳水扁廣播專訪民進黨立委邱議瑩，面對這位高雄市長初選參選人，陳水扁自認「第六感很準」表示，現任高雄市長陳其邁心目中，應該早已將邱議瑩視為最佳接班人。談到即將到來的地方選舉，陳水扁直言，期中選舉向來考驗執政黨，看好總統賴清德「打破魔咒」、在2026九合一大......風傳媒 ・ 8 小時前
李有宜退黨引爆黃國昌私心爭議 中南部基層砲聲隆隆：快變成「台北黨」
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中、彰化報導 民眾黨發言人李有宜11月30日在臉書上宣布，辭去發言人及財務監督委員職務並退出民眾黨，為全力專注博士班學業，並連帶有創黨元老跟著退黨，外界普遍認為風暴始於民眾黨主席黃國昌獨厚自家人馬、不公平有關。對此，民眾黨彰化縣黨員王孝裕今（1）日認為，民眾黨始終學不會去栽培那些過去，或現在有能量的戰將，任憑這些人最後離開。...匯流新聞網 ・ 9 小時前
中國沒有要放過高市早苗 國安人士點出下一個對日本出手時間點
日本首相高市早苗於11月7日在日本國會答詢中提及，「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」，並暗示在日本現行的「安全保障法制」下，日本或可判斷行使集體自衛權。北京對高市的發言反應激烈，我國安體系觀察中國近期一連串對日本的作為，也接收來自日本友人的訊息，據指出，日人經此一役後，對台灣的處境感同身受，不少日人對我方表示，「親身體驗了台灣人的日子」。國安人士指出......風傳媒 ・ 6 小時前
專訪／賴清德開口徵詢戰桃園？季連成回應了
[NOWnews今日新聞]行政院政委季連成臨危受命赴花蓮擔任救災總協調官，指揮調度能力備受肯定一戰成名，被視為民進黨2026一枚活棋，被點名參選花蓮縣長與挑戰桃園市長張善政。季連成接受《NOWNEWS...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
江啟臣民調大贏何欣純18.9％？他爆仍有隱憂
[NOWnews今日新聞]《匯流新聞網》昨（30）日公布最新民調結果，2026台中市長選舉藍綠對決態勢中，國民黨立委、立法院副院長江啟臣以43.9％支持度領先民進黨立委何欣純的25.0％，雙方差距達1...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
7旬陳光復拚連任 泛藍待整合
下屆澎湖縣長選舉，民進黨在立委楊曜宣布引退、前行政院南部聯合服務中心副執行長陳慧玲涉貪官司纏身，讓年已七旬的縣長陳光復以現任優勢下爭取連任；反觀國民黨人選至今難產，加上民眾黨虎視眈眈，前馬公市長葉竹林又於11月30日宣布參選，泛藍陣營仍待整合。中時新聞網 ・ 14 小時前
喊「接棒陳其邁」！邱議瑩首場造勢 蘇貞昌、陳水扁讚聲
民進黨高雄市長初選戰火四起！立委邱議瑩昨舉辦首場大型造勢，喊話「準備好接棒陳其邁」，邀蘇貞昌、陳水扁力挺，現場喊出突破4萬人。最新民調更顯示，邱議瑩領先其他3位同黨對手，支持度更是國民黨柯志恩的2倍之多，引發國民黨質疑「民調數字加錯」，民調單位隨後澄清尚有其他分類數據。面對民調領先，邱議瑩強調要持續努力，奮力向前衝！TVBS新聞網 ・ 1 天前
看好賴清德2026翻轉藍綠版圖！陳水扁讚：最會打破魔咒的總統
距離2026地方選舉僅剩不到一年，各政黨布局逐漸明朗。對此，前總統陳水扁認為，現任總統賴清德有望在明年地方選舉寫下佳績、翻轉藍綠版圖，因為賴清德是「最會打破魔咒的總統」，而他也直呼「我的第六感很準」。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
扁：賴有望2026翻轉藍綠版圖
國民黨在2018與2022兩次地方選舉都斬獲佳績，今年又以「32：0」完封大罷免，藍營支持者期待2026九合一大選繼續保持領先，走向2028重新執政，不過黨內高層卻坦言，其實不然，「鄭麗文麻煩大了。」前總統陳水扁則認為，賴清德是「最會打破魔咒的總統」，有望在2026年地方選舉翻轉藍綠版圖，他強調「我第六感很準」。中時新聞網 ・ 14 小時前
黃國昌批「民主假」擋青年投票 卓冠廷嗆：等頭腦清楚後再發言
針對國民黨主席鄭麗文質疑國防預算，以及民眾黨主席黃國昌影射「民主假」阻擋不在籍投票一事，民進黨發言人卓冠廷今（30）日表示，面對中國持續升高的文攻武嚇，台灣更需以負責任的態度維護區域和平，從蔡英文前總統到賴清德總統，都一貫堅持「備戰不求戰」的原則，從未偏離。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
國民黨拋「一國兩區」與修改《國籍法》 民進黨中國部：就是為中共鋪路
民進黨中國部今（30）日指出，具有中國籍配偶身分的國民黨中常委何鷹鷺，退黨前拋出的關鍵質問——「中國人是中華民國，還是中華人民共和國？」一語道破國民黨長年在兩岸議題上的核心矛盾。國民黨口中高喊「中華民國」，實際政策邏輯卻全面承接中共設定的「一中原則」與「一國兩制」框架，這不是戰略模糊，而是政治詐術。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
2025秋鬥遊行今登場 轟賴清德1.25兆國防預算：危害兩岸和平走向戰爭
2025秋鬥遊行今（30）日登場，今年以「反戰求生」為訴求，批評民進黨政府提高國防預算、提出1.25兆特別預算等，將排擠社福與教育，也邀請2大在野黨的國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌參與。主辦單位表示，今年主題為「反Lie求真、反戰求生」，堅持反戰、反軍購立場，活動約百餘人上街，從立法院群賢樓附近的濟南路集結，行經台北火車站、公園路，最終抵達凱達格蘭大道。......風傳媒 ・ 19 小時前
綠拚3席全上 藍搶攻 許又仁再戰
台南選區人口消長，其中第十一選區拜歸仁沙崙蓬勃發展，帶動人口進駐，預料明年可能增加1席，現任3席民進黨、2席無黨籍，5人均尋求連任。據了解，民進黨傾向保守提名，但地方盛傳也可能採取「過半＋1」，為選戰埋下變數，加上此次國民黨也將推人選、本屆連任失利的許又仁捲土重來，預期將很有看頭。中時新聞網 ・ 14 小時前
「誰反對誰中共同路人！」 侯漢廷震撼提議「男女皆兵、役期兩年」
即時中心／林耿郁報導近期政府發放《全民國防手冊》、賴總統亦公開宣稱，北京將於2027年完成武力犯台準備，引發各界對台海戰火將起的憂慮；台北市議員侯漢廷建議，從明（2026）年起全面將兵役延長至2年、且男女皆兵，「誰反對誰中共同路人！」民視 ・ 1 天前
停砍年金案引發朝野激辯！12月12日是否三讀成焦點
國民黨與民眾黨攜手推動「停砍公教年金」修法，目標在12月12日於立法院完成三讀程序，停止繼續調降公教人員的退休所得替代率。據悉，立法院司法及法制委員會已預計於12月4日下午召開協商會議，並在相關草案冷凍期結束後，最快於12月12日進行院會表決，為此議題闖關三讀鋪路。中天新聞網 ・ 1 天前
綠營高市長初選戰火升溫 4參選人拚氣勢.拚人氣
民進黨的高雄市長初選打得火熱，四位立委誰能出線競選2026高雄市長大位備受關注。邱議瑩的第一場大型造勢活動，就直搗人口最多的鳳山區，包括前行政院長蘇貞昌，以及前總統陳水扁，都來加持拚氣勢；許智傑的路竹...華視 ・ 23 小時前
警告「兩岸不能被定調是內政問題」劉寶傑：馬英九選擇為難台灣人
[Newtalk新聞] 中國持續增加對台軍事威脅之際，以前總統馬英九為首的政治人物不斷宣稱憲法就是一中、就是一國兩區。對此，1月辭去主持18年東森新聞台政論節目《關鍵時刻》的資深媒體人劉寶傑今（30）天發表文章闡述：「兩岸不能被定調是內政問題。」寶傑元直言：「馬英九當然知道台灣人的為難，但他還是選擇為難台灣人。」 劉寶傑在上報發表文章指出：「現在誰主張一中，主張兩岸是內政問題，誰就正在為中國攻台掃除路障。中國能不能犯台，敢不敢犯台，武力準備，軍事實力的差距固然是關鍵因素，但更重要的是國際社會的認知：台海戰爭是內政問題？還是國際安全問題？」 劉寶傑續指：「這是中國現今政治作戰的重中之重，如果中國的政治作戰發生效果，兩岸被定調是內政問題，是中國人的家務事，中國不但會打，而且馬上就打。但如果國際認為兩岸兵兇戰危，涉及區域安全，非中國內政事務，中國的軍事作為就不得不躊躇再三。」 劉寶傑提到：「高市早苗的發言，之所以讓中國氣急敗壞，鋪天蓋地的反擊，就是高市破了中國的政治宣傳。「台灣有事可能會讓日本進入存立危機事態」，明確定調，兩岸衝突跟香港問題不同，不是你中國的內政問題，日本有出兵空間，如果日本新頭殼 ・ 1 天前
罵爆吳怡農就能讓民進黨贏過蔣萬安？
[FTNN新聞網]文／楊晶晶（資深記者、政論節目主持人、台大法學博士）近來最讓美國總統川普惱火的，既非關稅也非中日關係，是共和黨內的自己人、喬治亞州的眾...FTNN新聞網 ・ 12 小時前