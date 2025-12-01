賴政府提1.25兆國防特別預算 顧立雄：軍購項目已與美方初步完成協調

[Newtalk新聞] 中國持續增加對台軍事威脅之際，以前總統馬英九為首的政治人物不斷宣稱憲法就是一中、就是一國兩區。對此，1月辭去主持18年東森新聞台政論節目《關鍵時刻》的資深媒體人劉寶傑今（30）天發表文章闡述：「兩岸不能被定調是內政問題。」寶傑元直言：「馬英九當然知道台灣人的為難，但他還是選擇為難台灣人。」 劉寶傑在上報發表文章指出：「現在誰主張一中，主張兩岸是內政問題，誰就正在為中國攻台掃除路障。中國能不能犯台，敢不敢犯台，武力準備，軍事實力的差距固然是關鍵因素，但更重要的是國際社會的認知：台海戰爭是內政問題？還是國際安全問題？」 劉寶傑續指：「這是中國現今政治作戰的重中之重，如果中國的政治作戰發生效果，兩岸被定調是內政問題，是中國人的家務事，中國不但會打，而且馬上就打。但如果國際認為兩岸兵兇戰危，涉及區域安全，非中國內政事務，中國的軍事作為就不得不躊躇再三。」 劉寶傑提到：「高市早苗的發言，之所以讓中國氣急敗壞，鋪天蓋地的反擊，就是高市破了中國的政治宣傳。「台灣有事可能會讓日本進入存立危機事態」，明確定調，兩岸衝突跟香港問題不同，不是你中國的內政問題，日本有出兵空間，如果日本

新頭殼 ・ 1 天前