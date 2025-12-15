賴政府擬不副署財劃法 民眾黨：選輸就翻桌到贏

針對傳出府院高層已拍板對藍白二修的《財劃法》採取「不副署、不公布」策略，民眾黨今（15）日發出嚴厲抨擊，指出立法院三讀通過的法律，行政院卻不依法行政，就是真正踐踏權力分立，將被歷史記下一筆的毀憲罪人就是賴政府，並預告2026、2028年民意絕對會再次告訴執政黨「台灣人，不買帳」。

民眾黨表示，歷經兩場大罷免，民意以32:0狠狠賞了民進黨一巴掌，「絲毫不反省」的賴總統卻反過來開戰在野「沒有得到教訓」。民進黨立委還嗆聲「不滿可以倒閣」，行政院長卓榮泰更深夜發黑白照，宣示要當「民主憲政守門人」，用政治話術包裝獨裁事實，一口氣把朝野對立拉到火車對撞等級。

民眾黨諷刺，看來深夜果然是夜貓子靈感爆發的時刻，只是卓榮泰歷經八次覆議全部失敗、還能如此理直氣壯，恐怕是對民主憲政的認知出了大問題，不能熬夜就請早點睡。民眾黨強調，立法院三讀通過的法律，行政院卻不依法行政，就是真正公然踐踏權力分立與法治國原則，會被歷史記下一筆的毀憲罪人，就是賴政府。

民眾黨批評，大罷免輸到脫褲，覆議一路輸到第八度，還在反嗆在野、大肆開幹，清楚顯示整個賴政府從上到下，從總統到行政院，就只有一個執政邏輯：選輸翻桌，就是要選到贏。民眾黨反問，卓榮泰說「當下正有一股力量要摧毀國家憲法體制、削弱國家國防安全、破壞國家財政紀律」，這些不正是賴政府的所作所為嗎？

民眾黨質疑，是誰用「2027年中共會打過來」的言論製造戰爭恐慌？是誰大撒幣印一堆被民眾丟到垃圾桶的「小橘書」？是誰先斬後奏，拋出1.25兆天價國防特別預算，要幹嘛沒人知道？民眾黨指出，此刻的國防成績單上更是一個大大的問號，F-16V戰機連影子都沒有，海鯤號交不了貨也潛不下去，海測時液壓系統全掛，轉向還得靠人力硬撐。

民眾黨強調，真正的違憲，從來不是國會依法監督行政，而是行政權拒絕接受制衡，披著「護國護憲」的糖衣，把所有不同的聲音都打成敵人。台灣民主得來不易，如果賴政府繼續帶頭毀憲、耍流氓，把台灣重新帶回獨裁與極權，2026、2028年，民意絕對會再次清楚告訴執政黨「台灣人，不買帳」。

民眾黨副祕書長許甫。（圖／中天新聞）

民眾黨副秘書長許甫也在社群平台發文開轟，現在根本是當年邱義仁操盤割喉割到斷的翻版，民進黨不遮掩的陽謀只是翻桌翻到贏。許甫強調，賴政府正企圖創造一個只許民進黨選到贏的台灣，可悲、可怕、可恥。

