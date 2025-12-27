賴政府擬對停砍年金修法提釋憲 許宇甄：當年可砍，如今不能停？

國民黨立委許宇甄。廖瑞祥攝（資料照）



行政院擬將停砍公教年金修法再提交釋憲，國民黨立委許宇甄今表示，此次立院修法是「停止調降退休金」，並未逾越年改會與考試院當年的制度框架，本質上是「修正過度改革」，而非否定改革，其正當性不容被政治化抹煞。

許宇甄指出，當年年改期間，大法官以立法政策裁量與財政永續考量為由，宣告「調降軍公教退休金」合憲，也就是退休金「砍或不砍」，本質上屬於立法政策選擇，那今日由立院依法決定「停止調降退休金」反而違憲？

許宇甄指出，2017年《公教人員退休撫卹法》制定過程，考試院在總統府年改委員會決議基礎，規劃「15年調降至最高所得替代率75%」；民進黨立法院黨團版本則主張「15年調降至62.5%」，最終民進黨以人數優勢通過黨團版。

許宇甄說，此次修法「停止調降退休金」，但所得替代率最高已砍至71.5%，低於當年考試院75%上限與原年改會意見，所以修法並非推翻年金改革，而是回到一個更合理、可被社會接受制度，符合比例原則與公平正義。

許宇甄指出，當年考試院版本是經年改會完整討論後提出，卻在立院遭民進黨團大幅「惡修」，導致制度劇烈傾斜，在政治算計下，犧牲政府誠信，對特定職群進行過度懲罰。

許宇甄認為，若本屆立院修法被指違憲，那當年未採納考試院版本而選擇更激烈調降方案的立法，同樣存在制度正當性疑義；涉及人民權利保障的正當性判斷，並不存在灰色地帶，更不應由司法權越俎代庖。

許宇甄質疑，如今總統賴清德總統與行政院長卓榮泰顯然仍抱持「修理退休公教人員」政治心態，錯誤期待「綠色大法官」再次配合政治需求，否定國會多數所作的年改修法決定，無視當年年改會專業討論，踐踏權力分立。

許宇甄認為，公教人員長年支撐國家運作，承擔公共責任，理應獲得相稱的尊重與制度保障。唯有政府停止將基層文官與教師視為政治對立的對象，行政效率才能恢復，長期低迷的公務與教育體系士氣才能重建。

許宇甄呼籲，賴清德與卓榮泰應正視，不要再以政治操作製造仇恨、濫用釋憲手段打壓特定職群；應依法編列預算、尊重國會決定，讓公教人員取回應有的尊嚴與公道，才是負責任政府應有態度。

