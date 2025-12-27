賴政府擬限制立委、公務員訪陸 國民黨團：賴對自己失政、無能自卑

行政院會拍板通過修法《兩岸人民關係條例》，修法通過後，立委前往中國須經許可。李佳穎攝



記者周志豪／台北報導

行政院提案修改兩岸人民關係條例，要求未來立委赴陸須經許可，所有公務員赴陸也都納入管制。立法院國民黨團中午批評，面對兩岸交流與競爭，賴政府連讓公務員去中國大陸看看的勇氣都没有，這是台灣人民的不幸。

國民黨團質疑，過去是中國大陸限制一般民眾出國觀光、考察，現在竟是號稱自由民主的台灣開始搞鎖國；總統賴清德企圖立法限制公務員與立委赴陸前，要不要先肅清總統府內的共諜，總統府出共諜有任何人負起政治責任？

廣告 廣告

國民黨立委許宇甄也批，政院此次修法要立委前往中國大陸前須經內政部會同國安單位審查同意，荒謬的以行政權審查立法權，讓被監督者反能審查監督者，這非補強國安防線，而是正面衝撞民主憲政秩序，赤裸展現極權思維。

國民黨團重申，只有透過兩岸實質交流才能降低敵意、增進互信、避免誤判、增進溝通；若賴清德對自己的帶領的中華民國有信心，為何害怕交流？不要忘了全台最高層級的共諜就出自總統府，就在賴身邊。

國民黨團表示，對比前總統陳水扁開放兩岸小三通、包機直航，賴清德明顯不如，限制交流就是邁向獨裁的開始；當看小紅書要翻牆，未來國人赴陸是否要回到過去由香港或日、韓中轉的日子，賴已活成自己最討厭的樣子。

國民黨團舉例，此次雙城論壇舉辦，也被賴政府百般刁難，只能在年底倒數時刻縮短時程舉行，光這件事就凸顯賴清德對自己失政、無能自卑。

許宇甄示警，當一個政府開始以「抗中保台」、「國家安全」為名，讓行政權能審查立法權時，破壞的不是制度，而是整個民主憲政的靈魂；賴政府不是在保衛民主，而是比冷戰更不相信民主、比威權更不希望政府被監督。

許宇甄質疑，今天可立法限制立委前往中國大陸，明天就可能擴大管制一般人民，下一步是否就是恢復禁止通航、禁止往來、全面行政管制？如果這條憲政紅線被賴政府跨過，未來，還有誰能監督賴政府？

許宇甄說，立委訪陸原就可在既有的民主機制下接受監督，若涉及洩密、收受不法利益或違反法律，更可依法究責、追訴到底，這是民主制度中「事後責任」與「政治問責」的正常運作，而非行政權「事前封殺」的藉口。

許宇甄批平，事前審查在本質上就是行政權用來威嚇異議者、箝制監督者的典型手段，這樣的制度若通過，勢必形成寒蟬效應，讓監督權在形式上存在，實質上被掏空殆盡；台灣民主正在倒退、獨裁再現。

能自卑。

更多太報報導

質疑賴清德鋪墊沒收2028 鄭麗文：紐約住過都知道，怕的不是黑道老大

散播不當言論將開罰！政院拍板《社維法》修法 公開場合煽動、激化最重關3天

批5大法官踐踏憲法 趙少康酸：賴正逐步實踐競選政見