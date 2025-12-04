賴政府敢恢復徵兵制嗎

（圖／本報系資料照）

賴清德總統宣布，未來8年將投入1.25兆國防特別預算，以彰顯台灣捍衛民主的決心。選前萊爾校長吹牛自己最有能力維持和平，現在台海兵凶戰危，軍費暴漲數倍，全民能奈他何？

綠委、名嘴、親綠側翼和青鳥總動員，護航萊爾校長的兆元國防特別預算，附和2027年「戴維森窗口」將屆，中共「準備」武統台灣。前印太司令戴維森退役了，當年為了讓國會通過國防預算，必須塑造強大的假想敵，但美國總統川普才剛說過，習近平不會在他任內攻台，川普這一任期要做到2029年初，請問，萊爾校長是打臉川普？還是欺騙台灣人民？

廣告 廣告

賴總統當然有可能像戴維森一樣，為了讓立法院通過天價國防預算，塑造「境外敵對勢力」無比強大，而進行軍備競賽，那麼問題來了，「未來8年將投入1.25兆國防特別預算」，趕得上2027年使用嗎？採購美國軍火和導入軍民國防產業，能產出什麼嚇阻武器？美援會不會又交不了貨，讓台灣變成冤大頭呢？

民進黨內先前抓到不少共諜、最近軍情局與荷蘭情報合作又機密外洩，再加上我們砸大錢的潛艦國造「海鯤號」海測不順、召集人黃曙光閃辭，一堆問號，請問賴總統的「台灣之盾」會不會又變成錢坑？會不會又步上「海鯤號」爛攤子的後塵？

2027年台海如果有迫切危機，外資恐怕跑光光，輝達創辦人黃仁勳現在忙著把研發中心設在台灣也將是瞎忙一場，如何解讀這些矛盾的訊號，賴總統和國安團隊該如何自圓其說台海風險？況且任何讀過幾年書的人都會選擇「避戰」，而不是盲目推一個「八年抗戰」的軍備競賽計畫，緩不濟急、恐嚇人民。台海一旦開戰，台灣能源生命線被切斷，台美哪一次兵推結果是台灣能撐7天以上？更何況拿「八年抗戰」天價預算就要立法院埋單！

賴政府應思考的是目前募兵制成效不彰，志願役離退比例高、閃兵者眾，台海兵凶戰危兵源短缺更急迫，先別算計選票跑光光，趕緊恢復徵兵制才是務實，年輕人不想上戰場，這仗怎麼打？

當年蔡英文想在「十年政綱」推動徵兵制，卻被黨內天王游錫堃、謝長廷勸阻「不能走回頭路」、「選票跑光光」而作罷，但如今萊爾校長既然想走上抗中、軍備競賽的不歸路，恢復徵兵制才是釜底抽薪之策，否則打著國家安全旗號，情勒立法院和人民，花「1.25兆」就是一場騙局。（作者為資深媒體人）