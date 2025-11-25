賴政府有意挺日本觀光讓國旅「不是滋味」 詹江村：榨乾台灣國旅奉獻日本

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

日本首相高市早苗由於近日將「台灣有事」狀況進一步延伸至「涉日本危急存亡事態」，可引用集體自衛權武力介入說法，引起中國強烈反制，包括軍演及停止中日韓對談、進口水產、中國旅客赴日觀光等作為，升高兩國緊張關係。台灣則傳出總統賴清德有意推動國人赴日觀光，包括綠委也呼籲國籍航空推折價券、觀光署與日本合作等建議來幫助日本，不過這些想法恐怕引起國內國旅業者的不滿。

日本首相高市早苗由於近日將「台灣有事」說法引發中國不滿，停止中國旅客赴日觀光造成損失，國內則開始傳出推團赴日旅遊挺日本的主張。（圖／資料照）

國策顧問康銀壽21日出席大台南國際旅展致詞時表示，賴總統前一天告訴他，「既然中國不去日本觀光，我們就帶團去日本觀光」，讓台下大批日本觀光業者鼓掌叫好。

不過綠營政治人物帶頭挺日本觀光的說法，也引起部分國旅、本地飯店業者心裡不是滋味，因為現在台灣國旅業一片慘淡，交通部也為此推出補助措施。若政府真的正樣安排，將反過來傷害現正難過的國旅，希望賴總統也能像幫忙日本那樣，幫忙推銷一下台灣的觀光、農漁產品。

國民黨桃園市議員詹江村也說，不知日本會不會有事，但台灣國旅先出事。不是只有日本沒陸客，執政者屢屢挑釁中國大陸，拒絕與大陸互訪，交流，造成台灣旅遊、服務業奇慘無比。

他批評現在日本觀光有事，民進黨政府因媚日情結，鼓勵政府機關組團游日本，民進黨是想拿台灣殘存的一點點國旅殘值，榨乾抹淨去奉獻日本嗎？

