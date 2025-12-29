賴政府的社維法 成了「查水表法」

（圖／本報系資料照）

民主運動時期，民進黨人上街頭看到警察，拿著麥克風高罵「米蟲」、「豬」、「賊頭」；現在掌權了，回頭來賦予警察更大的權力以鞏固民進黨的治理，這就是賴清德政府修《社會秩序維護法》所走的路。

蔡英文總統執政時，政府修「國安五法」，不涉及暴力脅迫的組織行為也可能獲罪；今年3月綠營再推「國安十法」，連不涉及暴力脅迫的政治主張也入罪，民進黨等於正式宣告，在「國家安全VS思想自由」這組命題上，走向右翼、告別建黨時的自由主義。

左右是價值的選擇，並無對錯，但民進黨的右，一，從立法到實踐針對特定族群，對外無力，只能槍口朝內整肅；二，並非建構一個可遵守的法治環境、可預測的市場規範，而是針對異議，強化行政整肅的任意性。民進黨的右，已不是高舉國家主義捍衛保守價值，而是方便掌權者行使權力；藉「防衛性民主」之名，已非是保護國家安全而是便利政治鬥爭。

此次的《社維法》修法，重點更在於如何讓統治者方便，而非建構可久可遠的秩序。右派理應追求小政府，民進黨的右，則是藉著擴大警察權力，政府干涉政治爭議。學者羅世宏評論《社維法》是「查水表作為治理技術」，精準指出行政權得以在司法尚未介入之前，先行達成對特定言論的壓制。

查水表不須出動法官，「查水表法」列在行政法下的警政科目，內政部為主要負責機關，如同英國的《反社會行為法》（Anti-Social Behaviour Orders, ASBOs），特色應該是：微罪、彈性、告誡與預防；不管是ASOBs還是《社維法》，主旨皆不在處罰，可以選擇性不處罰才是其法律特色，否則訴諸《刑法》就好，不用立此法了，這是《社維法》亦為「皮條客法」、「脫衣舞法」的由來。

即便ASBOs與《社維法》是《刑法》的補充，但精神在於行使上要克制，例如職涯橫跨歐亞的法學家西梅斯特（Andrew Simester）便警告，藉此小法濫權會創造出一個永遠與社會敵對的次階級。《社維法》要運行，警察須自我節制且受到節制，但現在民進黨反而要藉此法擴充警察權力。要警察拿著「皮條客法」、「脫衣舞法」、「水表法」，處理所謂「仇恨言論」與「消滅主權」的政治主張，這是要求祭壇男孩（altar boy）扮演教皇，宗教法庭就算要審判伽利略，也應該在羅馬宗教裁判所，而不是在派出所。

派出所如何討論主權？當下歐盟國家讓出部分主權，境管、外交，乃至司法，部分交給歐盟，主權的概念隨世界形勢遞嬗，這題目該如何談？國家是人造物，以前不存在，國家主權以後也未必永存，政治上主張消滅國家主權，管他是中國或中華民國，或許是文明的前進，這樣的討論要與皮條客同罪？

一向仇視警察的民進黨執政後發現警察太好用了，所以《社維法》成了「查水表法」，人民有異議，警察就可以查，若非前總統蔡英文執政，《社維法》也不會被稱為「查水表法」。新總統即位，若是自由派的政府會反思「查水表法」在實務上的不當、對法治的破壞；但對權力念茲在茲深怕失手者，不走正路鑽旁門，把歪路當竅門。

在防禦性民主概念下，民進黨政府號稱完成了國安的最後一塊拼圖，這個圖像其實越來越靠近《中華人民共和國國家安全法》、《香港國安法》，技巧上，後者鞏固中共集權巨大而拙，民進黨的《社維法》則刁鑽尖巧。

（作者為淡江大學政經系全英文學程兼任助理教授）