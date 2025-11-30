賴政府研擬重啟核電 藍黨前發言人：美方又有新政治要求？

國民黨前發言人鄧凱勛。周志豪攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

經濟部核定台電核電廠現況評估報告，行政院也稱，若核電安全無虞，願朝2027重啟核三規劃。國民黨前發言人鄧凱勛質疑，民進黨推翻過去一貫路線，急切的「政策髮夾彎」，是因美方又有新政治要求，還是看到缺電現實？

不過鄧凱勛仍呼籲，即便總統賴清德是慢好幾拍才大夢初醒，也應趕緊公布核電重啟時程，好好回應產業、人民的需要，讓台灣人民有完善的用電環境，也讓產業界、世界的投資人能放心投資台灣，不要只是虛晃一招試圖騙票。

鄧凱勛批評，民進黨長期將「非核家園」奉為圭臬，執意2025關閉所有核電廠，無視現實需求，對4百餘萬國人支持的823核三延役也置若罔聞，前立委賴品妤甚至還稱核電「重啟個屁」，掩護「綠友友」光電廠商賺得盆滿缽滿。

鄧凱勛表示，台灣作為全球半導體與 AI 產業心臟，穩定電力是國家命脈，不僅輝達執行長黃仁勳喊話「台灣必須投資核電」，美國在台協會（AIT） 處長谷立言也曾稱美國願協助台灣引進新核能技術，民進黨政府應務實正視。

