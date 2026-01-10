賴政府社宅政策跳票？劉世芳證實「蓋的越來越少」 內政部推替代方案

總統賴清德政府上任後，傳出民進黨內多有「否定前朝」感受，並接連有媒體披露政府在能源、移工政策上，出現「英規賴不隨」、朝向賴清德「讀書會」成員期盼發展的跡象，近日再傳出賴清德曾指示「不必積極推動社宅政策」，還一度與國土署長吳欣修有摩擦，而吳欣修日前才被宣布調任海委會常務副主委。內政部長劉世芳向媒體強調，賴清德對社宅政策的核心價值未變，但她坦言，賴清德政府蓋的社宅確實會越來越少，但原因是土地不夠，不過不會違反服務百萬戶需求的覆蓋率。

有關居住正義議題，賴清德競選總統期間曾承諾，要讓興建社宅、包租代管與租金補貼合計覆蓋100萬戶，包含8年新建13萬戶、包租代管再增17萬戶，加總各25萬戶，再加上直接租金補貼50萬戶。不過，《TVBS新聞網》今日披露，賴清德近期與吳欣修開會談及社會住宅議題時，雙方因理念歧異而有摩擦，賴清德甚至當場唸了昔日在台南市政府就是自己屬下的吳欣修幾句；而值此之際，行政院1月5日核定吳欣修轉任海委會常務副主任委員，雖美其名曰「升官」，但仍引發諸多揣測。

吳欣修轉任海委會副主委確認後，劉世芳近日向媒體說明，從前總統蔡英文到賴清德政府，對社會住宅的政策、核心價值其實都沒有變，政府就是要提供有需要在外租屋、找房的民眾，有良好的居住地點、品質，蔡政府任內規劃12萬戶社宅，賴政府也正繼續往這個方向發展；但社宅興建需要時間，包括蛋黃區土地稀缺、取得困難，因此以包租代管、租金補貼作為替代方案，仍維持服務百萬戶。

「有人就講說，那賴總統是不是從此蓋的社宅就越來越少？是越來越少，那是因為土地不夠。」劉世芳強調，政府不會違反服務百萬戶租屋家庭需求的覆蓋率，在符合財務槓桿、氣候變遷，及社宅滿足實際有需求地區的前提下，政府會持續透過住宅基金，在維持服務百萬戶家庭計畫上做努力，「無論怎麼樣，這三個（社會住宅、包租代管、租屋補貼）加在一起，都會是100萬戶。」

包租代管32萬戶、社宅18萬戶 內政部 照顧百萬戶目標不變

內政部今日發布新聞稿重申，自2016年起至今，從蔡英文到賴清德任內，政府持續推動多元興辦社會住宅、包租代管及租金補貼等三軌政策，已協助超過110萬戶，未來將從政策可及性、立即性與精準性3面向精進政策配置，也會符合居住正義、社會福利、環境保護3項國家政策，穩健財政措施下全方位推動租屋家戶政策：截至2025年底，社宅興辦戶數為12萬2680戶、包租代管10萬4803戶、租金補貼受益戶數為91萬3867戶，合計逾110萬戶租屋族獲得政府實質協助，有效減輕民眾居住負擔。

內政部提到，過去幾年，租金補貼已朝可及性方向精進，政府也持續強化立即性租屋保障機制，擴大推動包租代管政策，未來將由10萬戶逐年擴大規模，並以達到32萬戶為目標，以回應民間團體及立法院的要求；另一方面，因應總統府氣候變遷委員會所訂目標，內政部須於2030年前在住商部門減少35%碳排量，而若透過包租代管方式活化空餘屋，相較新建社宅可降低約30%至40%的碳排量，有助於在滿足居住需求的同時，兼顧減碳目標與環境保護。

內政部說明，中央與地方政府自2016年至今興辦社宅合計12萬2680戶，政府將強化社宅興辦精準性，再多推動6萬戶社宅興辦工作；除了依據租金地圖統計結果掌握租屋熱點，也會與地方政府共同盤點具實際需求的區位，攜手新北市、台中市、台北市及桃園市等租金補貼戶數較高的縣市政府，以直接新建、都更分回、容積獎勵等多元方式推進。內政部也強調，未來將以三軌政策並行，讓青年、弱勢與婚育家庭在不同人生階段，有務實且貼近需求的政策支持，維持照顧百萬戶家庭目標。



