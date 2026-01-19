賴政府社宅政見跳票？劉世芳允諾目標不變：直接興建、包租代管都合規

內政部長劉世芳表示，政府推動的「百萬戶租屋家庭支持計畫」目標至今並未改變。（圖／鄒保祥攝）

總統賴清德選前承諾8年內興建13萬戶社會住宅，近日卻悄悄將目標大幅下修至4萬戶，遭在野質疑政見跳票。立法院內政委員會今天（19日）安排社宅專報，內政部長劉世芳表示，政府推動的「百萬戶租屋家庭支持計畫」目標至今並未改變，並強調依法規定，不論是直接興建社會住宅或包租代管，皆屬於社會住宅，政策方向仍以全面性方式檢討與精進現行制度。

立法院內政委員會今天邀請內政部長劉世芳就「賴清德總統興建13萬戶社會住宅政策無法落實之檢討」進行專題報告並備質詢。不過內政部卻將報告名稱更改為「當前興建社會住宅政策之挑戰、檢討與策進：百萬戶租屋家庭支持計畫精進方案」，遭在野立委批評不尊重。

對此，劉世芳回應，立法院臨時通知的專題報告題目內涵，與內政部實際準備報告的政策內容有所不同，因此基於完整呈現社會住宅整體政策現況與精進方向，才以更全面的標題進行說明，讓立法委員能夠清楚理解政策全貌。

對於社宅目標下修爭議，劉世芳說明，目前《住宅法》第2條、第18條及第19條，已明確規範社會住宅政策內涵，除中央政府外，地方政府同樣須共同承擔推動、檢討與策進責任，「本次專題報告即是從整體面向，檢視當前社會住宅推動所面臨的挑戰，以及後續精進方向」。

劉世芳接著說，內政部在專報中特別以「全面性」角度檢視中央、地方政府及公私協力團體在推動過程中所遭遇的實務問題，因此報告內容涵蓋範圍相對廣泛。

劉世芳也透露，她已拜會桃園市長張善政及新北市長侯友宜，後續也將拜訪台中市長盧秀燕與台北市長蔣萬安，盼中央與地方政府共同檢討、精進社會住宅政策，讓更多有實際居住需求的民眾受惠。



