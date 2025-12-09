賴政府禁小紅書害到中小企業？吳子嘉曝「這產業」斷鏈潮：民進黨嫌票太多

內政部日前宣布即起對大陸社交APP「小紅書」進行網際網路停止解析及限制接取措施，暫定期間1年。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉在節目《董事長開講》指出，使用小紅書的用戶都是年輕人，而封禁不僅讓年輕人不爽，也間接去害到中小企業，民進黨就是嫌票太多，落選的時候就知道了。

吳子嘉表示，內政部長劉世芳從打壓陸配到現在打壓小紅書，以後台灣逾300萬名用戶恐要翻牆才能使用該APP，「這個是光榮的嗎？是進步的象徵嗎？這個不像話吧。」淨幹一些扯後腿的事情，當然這個事情一定總統賴清德同意，是嫌選票太多嗎？

吳子嘉強調，年輕人使用小紅書是沒有意識形態的，它沒有什麼洗腦、統戰，用戶都是小孩子，上面也沒有那麼多涉及統戰、政治的資訊。台灣像中國一樣叫做網路長城，有意義嗎，政府以詐欺為由封鎖小紅書，可是現在封殺掉的不是以後的被害人，也不是小紅書，是台灣的小朋友。

吳子嘉指出，小紅書不是風險平台，上面內容多以美妝、美甲美髮等居多，這叫做什麼高風險平台？許多台北市的微型電商，也恐怕因此而出現斷鏈潮，大家都是中小企業，政府欺負一些中小企業幹什麼，就是嫌票太多，票太多去搞小紅書，搞到以後票少了再來哭，落選的時候就知道了。

