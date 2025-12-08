賴政府禁小紅書「只為了防統戰」？他酸沈伯洋1句話自爆：互相打臉才差2天

賴政府以詐騙為由大動作封鎖小紅書，掀起熱烈討論，民進黨立委沈伯洋昨（7）日發文指出，這次小紅書被限制「只能因為詐騙」；醫師蘇一峰忍不住揶揄，沈伯洋5日才重申小紅書「不致因為顏色被禁止」，7日就自爆因為沒有法律能用統戰原因封鎖，才從詐騙法條下手。另外針對沈伯洋表示，可以用DNS（域名系統）繞開的說法，核能流言終結者創辦人黃士修則不以為然表示「作為民進黨不分區扛霸子，智能實在堪慮」。

蘇一峰透過臉書發文指出，沈伯洋5日才表示「小紅書不是因為顏色被禁止」，沒想到7日就發文自爆，稱小紅書就是政府認定的統戰工具，只是因為沒想法律能用統戰原因去禁止，這才從詐騙法條下手；蘇一峰更嘲諷表示「5號和7號的黑熊互相打臉，才差兩天而已」。

沈伯洋7日發文表示，小紅書的「統戰」、「言論審查」、「智慧財產權」以及「資安」爭議，都因為沒有法律工具限制接取該網站才作罷，坦言這次封鎖小紅書「只能因為詐騙」。沈伯洋指出，政府針對小紅書「停止解析」的做法，民眾可以用DNS繞開，因為這不是39條那種漸進式處罰，才在考量需要符合比例原則的情況下，暫時提高接觸詐騙的門檻與成本。

對此黃士修發文揶揄，沈伯洋此舉無疑是「將自己與『用詐騙當藉口』的劉世芳切割」；另外針對沈伯洋教民眾用DNS繞開限制一事，黃士修也對此做出說明。

「如果DNS是地址簿，RPZ則是路障清單」，黃士修解釋，內政部對小紅書停止解析，就像在台灣地址簿上把小紅書塗掉，用戶雖然可以透過「直接問國際地址簿」的方式拿到正確地址，卻會造成RPZ覆蓋率大幅下降。黃士修補充，沈伯洋此舉傳遞了一個訊號，那就是「如果管制目標不具備高度的社會共識，則任何DNS級別的管制都會被集體唾棄」。

這樣會造成什麼問題？黃士修表示，未來如果真的需要用RPZ去擋詐騙網站，民眾也會因為習慣使用DNS繞開，導致RPZ這個工具的效能被削弱。對此黃士修傻眼表示，沈伯洋作為民進黨不分區扛霸子，竟然還自稱是反認知作戰的資安專家，「智能實在堪慮」。

